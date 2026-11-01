معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه خدمات ریلی و افزایش ظرفیت حمل نقل کانتنیری، تعویض بوژی، در پایانه ریلی سرخس در دستور کار قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جبارعلی ذاکری، در بازدید از منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تجهیز ایستگاه راه‌آهن سرخس گفت: با بهره‌گیری از سامانه‌های تعویض بوژی موجود در این ایستگاه و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، زمینه توسعه خدمات ریلی و تسهیل جابه‌جایی کالا میان ایران و کشور‌های آسیای میانه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اهمیت راهبردی این منطقه افزود: منطقه آزاد سرخس و شهرستان سرخس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های آسیای میانه، نقش مهمی در توسعه حمل‌ونقل ریلی و تسهیل مبادلات تجاری میان ایران و کشور‌های منطقه دارند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ها و همکاری‌های مشترک میان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های عضو جامعه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در محور سرخس از برنامه‌های مهم راه‌آهن کشور به شمار می‌رود.

ذاکری با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تجهیز ایستگاه راه‌آهن سرخس گفت: با بهره‌گیری از سامانه‌های تعویض بوژی موجود در این ایستگاه و برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، زمینه توسعه خدمات ریلی و تسهیل جابه‌جایی کالا میان ایران و کشور‌های آسیای میانه فراهم خواهد شد.

وی بر اهمیت توسعه حمل‌ونقل کانتینری تأکید کرد و افزود: برای گسترش فعالیت‌های لجستیکی و افزایش مشارکت بخش خصوصی، محوطه‌هایی از سوی سازمان منطقه آزاد سرخس و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه حمل‌ونقل ریلی، افزایش فعالیت‌های لجستیکی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد سرخس را فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد سرخس، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، زیرساخت‌های ریلی توسعه یابد و ظرفیت جابه‌جایی کالا و فعالیت‌های تجاری در این منطقه افزایش پیدا کند.