در راستای پیشگیری از سرقت‌های مسلحانه و ارتقای امنیت عمومی، پلیس انتظامی شهرستان بهارستان ۱۴ واحد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر در حوزه طلا، جواهر و سکه‌فروشی را پلمب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان، طرح تشدید نظارت بر صنوف طلا، جواهر و سکه‌فروشی در این شهرستان با هدف پیشگیری از سرقت‌های مسلحانه و ارتقای امنیت عمومی اجرا شد.

در جریان این طرح، پلیس نظارت بر اماکن عمومی از ۴۸ واحد صنفی بازدید کرد که به ۳۴ واحد صنفی اخطاریه پلمب ابلاغ و ۱۴ واحد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر نیز به دلیل فعالیت غیرمجاز پلمب شدند.