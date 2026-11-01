به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لوانته ۰ - ۲ آتلتیکومادرید (گل‌ها: آلکس گریمالدو در دقیقه ۳۶ و جولیانو سیمئونه ۶۲)



رایو وایکانو ۳ - ۰ سلتاویگو

رئال بتیس ۲ - ۱ مالاگا

بارسلونا ۶ - ۱ دپورتیوو آلاوس (گل‌های بارسا: رافینیا بلولی در دقایق ۸ و ۴۱، فرمین لوپس ۲۳، لمین یامال ۱ + ۴۵ و ۶۴ و آنتونی گوردون ۸۱)

برنامه - یک شنبه ۱۰ آبان:

ختافه - سویا

راسینگ سانتاندر - رئال مادرید

الچه - والنسیا

آتلتیک بیلبائو - رئال سوسیداد (داربی باسک یا داربی باسکو)

در تاریخ داربی ایالت باسک که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، دو تیم تاکنون ۱۹۷ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم آتلتیک بیلبائو ۸۰ پیروزی و تیم رئال سوسیداد ۶۵ پیروزی به دست آورده‌اند. در این بازی‌ها تیم بیلبائو ۳۲۰ و تیم سوسیداد ۲۵۲ گل به ثمر رسانده‌اند.

دپورتیوو لاکرونیا - اوساسونا



در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های آتلتیکومادرید با ۲۸، رئال مادرید با ۲۴ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.