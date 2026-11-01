تیم تنیس روی میز صفاشهر در رقابت‌های لیگ استان فارس که روز شنبه به میزبانی این شهرستان برگزار شد، با غلبه بر رقبای خود به مقام قهرمانی رسید و تیم مخابرات شیراز نایب‌قهرمان شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این رقابت‌ها با حضور مهدی هادیان، رئیس هیات تنیس روی میز استان و تیم‌های شرکت‌کننده از شهرستان‌های مختلف، برای کسب عنوان قهرمانی برگزار شد.

در پایان این مسابقات، تیم صفاشهر با ترکیب رامین شاه‌علی، متین هادیان و اوستا عسکرزاده و هدایت حسین غریب‌نواز بر سکوی نخست ایستاد. تیم مخابرات شیراز با ترکیب حامد فروغان، سجاد زمان‌ثانی، محمدحسین مرادی و ماهان حقیقی به مقام دوم رسید و تیم‌های آباده و اقلید نیز به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

قضاوت این رقابت‌ها را داوران رسمی هیات استان، مرتضی ارجمندی، محمد رجایی و علی جمشیدی بر عهده داشتند و داوران بومی صفاشهر نیز به عنوان دستیار در امر داوری همکاری کردند.