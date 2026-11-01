به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین، در واکنش به اظهارات فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره ضرر‌های مالی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران برای اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اروپایی‌ها نقش بسیار مهمی در آماده‌سازی زمینه برای تجاوز آمریکا علیه ایران ایفا کردند. آیا آنها شروع به درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود کرده‌اند؟»