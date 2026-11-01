مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی آذربایجان‌ غربی از صدور ۵۳۰ مجوز اشتغال در حوزه صنایع‌دستی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به هنرمندان و فعالان این حوزه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از صدور مجوز اشتغال برای ۵۳۰ نفر در حوزه صنایع‌دستی استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

مرتضی صفری اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۹ دوره آموزشی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی برگزار شد که ۴۶۶ نفر در این دوره‌ها شرکت کردند.

وی با اشاره به وضعیت صدور مجوز‌های فعالیت در این حوزه افزود: شهرستان ارومیه با ۱۳۰ مجوز و تکاب با ۸۶ مجوز، بیشترین تعداد مجوز‌های صادرشده را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

صفری همچنین از تخصیص ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۹۵ به ۱۸۸ نفر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: از این میزان، ۲۵ میلیارد تومان به متقاضیان ارومیه اختصاص یافته و پرونده متقاضیان در مرحله معرفی به بانک قرار دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار هنرمند فعال در استان، گفت: آذربایجان غربی با دارا بودن ۴۰ رشته فعال صنایع‌دستی و بهره‌مندی از اساتید برجسته در هر حوزه، به‌ویژه در صنایع چوب، چرم، گلیم، سفال و لباس‌های سنتی ... یکی از استان‌های شاخص کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان بیان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات، از جمله اقدامات مؤثر برای تقویت تولید و گسترش اشتغال در رشته‌های صنایع‌دستی است.