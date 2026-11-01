­تالار‌های بورس کالای ایران امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۵، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۹۷۸ تن انواع محصول است که در این میان تالار صنعتی و معدنی بیشترین حجم عرضه را به خود اختصاص داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جدیدترین اطلاعیه عرضه بورس کالا، امروز بیشترین حجم عرضه‌ها در تالار صنعتی و معدنی صورت می‌گیرد، به طوری که یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۵۲۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۵۰ تن سنگ آهن، ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۳ هزار و ۴۰ تن مس، یک هزار و ۳۳۰ تن روی و یک هزار تن چدن روی تابلو می‌رود.

تالار سیمان هم امروز میزبان عرضه یک میلیون و ۱۷۳ هزار و ۱۹۶ تن سیمان است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم قرار است ۲۵۸ هزار و ۸۹۲ تن محصول شامل ۱۷۲ هزار تن وکیوم باتوم، ۷۵ هزار تن لوب کات، ۴ هزار و ۵۷۸ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۴۹۸ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۲۴۶ تن روغن، ۳۷۰ تن گاز‌ها و خوراک‌ها و ۲۰۰ تن قیر روی تابلو برود.

امروز همچنین ۱۳۵ هزار و ۶۳۴ تن محصول در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود؛ این محصولات شامل ۸۳ هزار و ۳۴۸ تن سیمان، ۳۵ هزار و ۵۳۹ تن قیر، ۱۵ هزار تن کلینکر، یک هزار تن مواد شیمیایی، ۶۴۷ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن گوگرد می‌شود.

۲۵ هزار و ۷۳۶ تن محصول هم در تالار فرعی روی میز فروش می‌رود.