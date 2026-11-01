رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گروهی از کلاهبرداران سایبری به نام افزایش کالا برگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گروهی از کلاهبرداران سایبری خبر داد که با ارسال پیامک‌های جعلی درباره ثبت‌نام یا افزایش اعتبار کالابرگ، به اطلاعات تلفن همراه و حساب‌های بانکی شهروندان دسترسی پیدا می‌کردند.

وی گفت: پس از مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی یا ارسال پیامک‌های مشکوک از طریق تلفن همراه آنان، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

سردار داود معظمی گودرزی افزود: بررسی شکایت‌ها نشان داد برخی از مالباختگان پیامک‌هایی با موضوع ثبت‌نام برای دریافت کالابرگ جدید دریافت کرده بودند و پس از ورود به لینک‌های درج‌شده در پیامک، با دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه یا حساب بانکی خود مواجه شده بودند.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و تخصصی، متوجه شدند متهمان با سوءاستفاده از اخبار مربوط به کالابرگ، پیامک‌هایی جعلی با عنوان‌هایی مانند «ثبت‌نام کالابرگ جدید»، «افزایش اعتبار کالابرگ» و «دریافت مابه‌التفاوت کالابرگ» ارسال می‌کردند.

به گفته رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، متهمان پس از شناسایی و طی مراحل قضائی دستگیر شدند. آنان در تحقیقات به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان اعتراف کردند.

سردار معظمی گودرزی افزو: متهمان در مجموع بیش از ۵۴ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند. بر اساس اعترافات آنان، با این شگرد به اطلاعات بانکی و شخصی ده‌ها نفر دسترسی پیدا کرده بودند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست برای اطلاع از اخبار و جزئیات مربوط به کالابرگ، تنها به رسانه‌های رسمی و سامانه‌های معتبر مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: برای دریافت کالابرگ نیازی به نصب برنامه‌های ناشناس، پرداخت وجه یا ارائه اطلاعات محرمانه بانکی نیست و شهروندان نباید رمز‌های بانکی یا کد‌های پیامکی خود را در اختیار افراد و سامانه‌های غیرمعتبر قرار دهند.

شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، وب‌سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.