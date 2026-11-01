به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید وحید موسویان، در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای، با اشاره به نقش این مجموعه در توسعه استان، از آمادگی دادستانی برای حمایت قانونی از طرح‌های تأمین و انتقال آب خبر داد.

وی تعامل حقوقی و فنی، کاهش دعاوی قضایی و همکاری در اجرای پروژه‌های زیرساختی را از محور‌های مهم عملکرد شرکت آب منطقه‌ای دانست و بر ضرورت تداوم این رویکرد در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعامل شرکت آب منطقه‌ای با مجموعه قضایی اظهار کرد: حفظ اعتبار و جایگاه این شرکت حاصل رویکرد مسئولانه مدیریت و پیگیری‌های واحد حقوقی آن است.

موسویان کاهش اختلافات و دعاوی قضایی را از نتایج تعامل کارشناسی و فنی این مجموعه برشمرد و افزود: پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات، ضمن صیانت از حقوق عمومی، هزینه‌های ناشی از دعاوی را کاهش می‌دهد.

وی تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز عوامل اجرایی را از دیگر محور‌های فعالیت شرکت آب منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و تجهیزات، زمینه اجرای مناسب پروژه‌ها توسط پیمانکاران را فراهم می‌کند.

دادستان مرکز استان با اشاره به اهمیت منابع آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، نقش شرکت آب منطقه‌ای را در تأمین زیرساخت‌های کشاورزی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان مؤثر دانست.

موسویان اجرای طرح سد تنگ‌سرخ و برنامه‌ریزی برای تأمین و انتقال آب را از موضوعات مهم توسعه‌ای استان برشمرد و تأکید کرد: تأمین آب موردنیاز فولاد یاسوج نیز در ایجاد و تثبیت اشتغال نقش‌آفرین خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تخصیص منابع آبی اظهار داشت: در موضوع تخصیص آب سد آبریز اقدامات قابل توجهی انجام شده و انتقال آب از سد کوثر نیز از اولویت‌های راهبردی استان به شمار می‌رود.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه از آمادگی دادستانی برای رفع موانع حقوقی و قضایی طرح‌های شرکت آب منطقه‌ای خبر داد و تأکید کرد: این حمایت در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام می‌شود.

موسویان همچنین با اشاره به امکان پیگیری مسائل در سطح ملی تصریح کرد: در صورت ضرورت، موضوعات مرتبط با طرح‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای از طریق دادستانی کل کشور نیز مطرح و دنبال خواهد شد.

وی تأمین و مدیریت منابع آب را موضوعی مرتبط با امنیت، اقتصاد، معیشت مردم، کشاورزی و اشتغال دانست و صیانت از منافع عمومی را از مبانی حمایت قانونی از اجرای صحیح طرح‌های آبی عنوان کرد.

در ادامه این نشست، اسلام قدمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از حمایت و تعامل دادستانی مرکز استان، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های آینده این مجموعه ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و شرکت آب منطقه‌ای اظهار امیدواری کرد: با تداوم تعاملات فنی، حقوقی و اجرایی، موانع احتمالی پروژه‌های زیرساختی برطرف شود.

قدمی همچنین بر تسریع در اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در استان تأکید کرد و استمرار همکاری دستگاه‌های مرتبط را در پیشبرد این برنامه‌ها ضروری دانست.