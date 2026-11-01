به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درجلسه شورای هماهنگی حفظ آثار ونشر ارزش‌های دفاع مقدس، نماینده ولی‌فقیه در استان بر تقویت یادمان‌های شهدای گمنام، توجه به هویت بومی مناطق و توسعه آثار مکتوب شهدا برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با اشاره به ضرورت ارتقای امکانات زیارتی یادمان‌ها گفت: واگذاری مسئولیت ساخت یادمان‌ها به مناطق، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و هویت بومی هر منطقه را فراهم می‌کند.

وی افزود: تدفین شهدای گمنام در مکان‌های مورد درخواست مردم و در جوار شهدای شناخته‌شده، همراه با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریانی فرهنگی و هدفمند باشد.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز شهدای گمنام را ظرفیتی ارزشمند در حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: یادمان‌های شهدا در سراسر کشور به نماد‌های ملی و مورد احترام جامعه تبدیل شده‌اند و باید برای پاسداشت مقام این شهدا و تقویت یادمان‌های آنان تلاش بیشتری شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران برای برگزاری باشکوه مراسم استقبال از شهدا در شهرستان‌ها، خواستار تهیه گزارشی جامع از وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام در استان شد.

طالبی همچنین استفاده از اعتبارات عمرانی، مسئولیت‌های اجتماعی، ظرفیت‌های محلی، اعتبارات شهرستانی و امکانات دهیاری‌ها را برای ساماندهی و تکمیل یادمان‌ها ضروری دانست.

پاداش، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان نیز درباره برنامه‌های استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیکر مطهر شهدا از ۱۲ آبان‌ماه از تهران دریافت و از مسیر زمینی به استان منتقل می‌شود.

وی افزود: مراسم استقبال با توجه به زمان ورود شهدا، در ساعات صبح یا پس از نماز مغرب و عشا در میدان‌های آزادی و کوثر برگزار خواهد شد.

پاداش با اشاره به اجرای برنامه شهیدگردانی در شهرستان‌های استان گفت: شهدا حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت در شهرستان‌ها حضور خواهند داشت و برنامه‌هایی از جمله یادواره در مدارس و دانشگاه‌ها و تجمعات شبانه برای دیدار مردم با پیکر مطهر شهدا برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان درباره برنامه وداع نیز اظهار کرد: در ۲۱ آبان، پیکر همه شهدا در معراج‌الشهدا حضور خواهند داشت و مراسم وداع در شهرستان‌ها برگزار نمی‌شود؛ بلکه مراسم وداع با شهدا در شب ۲۲ آبان، هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در میدان‌های آزادی و کوثر برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهدا صبح روز جمعه ۲۲ آبان برگزار و مراسم تدفین در عصر همان روز انجام خواهد شد.