به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «صبح اعدام» به تهیه‌کنندگی علی شیرمحمدی و محصول سازمان سینمایی سوره و بنیاد سینمایی فارابی ، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم برشی از لحظات پایانی زندگی طیب حاج‌رضایی و اسماعیل رضایی در فاصله زمانی ۵ تا ۶:۳۰ صبح روز اعدام پس از قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ را روایت می‌کند.

مسعود شریف، داود فتحعلی‌بیگی، پوریا منجزی، مهرداد نیکنام، محسن آوری، کاوه دارابی و فریبا آذرشب در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین، فیلم سینمایی درام، تاریخی و خانوادگی «فلاویا» محصول ۲۰۲۶ انگلستان، با گویندگی ۲۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد.

مدیر دوبله این اثر شراره حضرتی و صدابردار آن بهزاد توکلی است و شیلا آژیر، رضا الماسی، فاطمه برزویی، کریم بیانی، علی بیگ‌محمدی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، زویا خلیل‌آذر، شیرین روستایی، خسرو شمشیرگران، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، بهروز علی‌محمدی، مینو غزنوی، پویا فهیمی، شروین قطعه‌ای، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک‌خانی، اکبر منانی، غلامرضا مهرزادیان، حسین نورعلی و شراره حضرتی به عنوان صداپیشه در آن فعالیت کرده‌اند.

این فیلم داستان دختری یازده‌ساله و نابغه در شیمی را روایت می‌کند که با تکیه بر هوش و دانش خود، برای اثبات بی‌گناهی پدر متهم به قتلش تلاش می‌کند و پس از طی مراحل آماده‌سازی از شبکه نمایش پخش می‌شود.