به علت عبور امواج کم دامنه بارشی از کشور، ابرناکی آسمان استان مرکزی در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی شرایط جوی استان مرکزی را بدین شرح توصیف کرد: به علت عبور امواج کم دامنه بارشی از کشور، از عصر امروز تا سه شنبه در برخی از ساعات رگبار باران و احتمال رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت وزش باد در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

هرچند این ناپایداری‌ها در استان بیشتر به صورت افزایش ابرناکی هوا و وزش باد پیش بینی می‌شود، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق استان وجود دارد.