انتقال آب، بازچرخانی و اصلاح الگوی مصرف؛ سه محور راهبردی یزد برای عبور از کم‌آبی و حرکت به سمت امنیت آبی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد با تشریح برنامه‌های مدیریت منابع آب استان، بر پیگیری طرح انتقال آب، جایگزینی آب‌های نامتعارف با منابع آب متعارف در صنایع و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی به‌عنوان راهبرد‌های اصلی مقابله با کم‌آبی تأکید کرد.

محمد راسترو گفت: تأمین پایدار منابع آب، ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، محور‌های اصلی برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب استان یزد به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه آب یکی از بخش‌های راهبردی و زیربنایی برای پایداری خدمات عمومی و تأمین نیاز‌های اساسی جامعه است، افزود: در همین راستا، مجموعه‌ای از برنامه‌ها از جمله پیگیری پروژه انتقال آب به استان، جایگزینی منابع آب نامتعارف به‌جای آب متعارف در بخش صنعت و استقرار بازار آب در حال پیگیری و اجراست.

راسترو ادامه داد: یزد به‌عنوان یکی از مناطق خشک کشور، با محدودیت‌های جدی منابع آب و پوشش گیاهی مواجه است و تغییرات اقلیمی، بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه صنعتی نامتوازن، فشار بر محیط طبیعی استان را افزایش داده است.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد همچنین تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش تاب‌آوری محیطی، ارتقای توان سازگاری با مخاطرات طبیعی و کاهش ریسک‌های اقتصادی ناشی از کم‌آبی باید در کنار برنامه‌های توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی گفت: حفظ و پایداری سفره‌های آب زیرزمینی و تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، مستلزم افزایش بهره‌وری، اصلاح شیوه‌های آبیاری، مدیریت هوشمند مصرف و جلوگیری از هدررفت آب است.

راسترو خاطرنشان کرد: توسعه روش‌های نوین آبیاری، بهبود زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب و انتخاب الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی استان، از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر افزایش بهره‌وری آب مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از مصرف آب استان افزود: حجم مصرف آب در بخش صنعت کمتر از ۱۰ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. با این حال، موضوع بهره‌وری آب در صنایع نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و به دلیل ارزش افزوده و بازده اقتصادی بالاتر این بخش، مدیریت مصرف آب در آن باید با جدیت دنبال شود.

راسترو در پایان تأکید کرد: عبور از شرایط کم‌آبی در استان یزد نیازمند اجرای هم‌زمان برنامه‌های تأمین پایدار آب، مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف و مشارکت همه مصرف‌کنندگان در حفاظت از منابع آب زیرزمینی است.