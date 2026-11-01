







به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، محمود گبرلو درباره نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت افزود: خوشحالم که جشنواره مقاومت همچنان پابرجاست و در شرایطی که برگزاری آن ضرورت دارد، به مسیر خود ادامه می‌دهد.



وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده در تولید آثار سینمایی با موضوع مقاومت افزود: من با واکنش سریع در سینما چندان موافق نیستم؛ زیرا معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد و باعث می‌شود اثر از پختگی، حساب‌شدگی و انسجام لازم برخوردار نباشد. به نظرم باید به هنرمندان فرصت داد تا در این فضا به مشاهده و تحلیل بپردازند، زمانی را به خلوت و تفکر اختصاص دهند و سپس فیلمنامه‌ای خوب با ساختاری درست بنویسند.



این منتقد سینما با اشاره به دسترسی گسترده مخاطبان به آثار سینمایی روز جهان ادامه داد: امروز تماشای فیلم در دنیا بسیار آسان شده و در ایران نیز مخاطبان به‌راحتی به آثار روز دسترسی دارند. بنابراین نمی‌توان هر فیلمی را با هر سطحی به تماشاگر آگاه و فهیم ایرانی ارائه کرد.



گبرلو خاطرنشان کرد: مخاطب ایرانی جدیدترین فیلم‌های خارجی را با تکنیک‌های مناسب، فرم‌های قابل توجه و حرف‌های تازه تماشا می‌کند و طبیعی است که از فیلمسازان داخلی نیز انتظار داشته باشد آثاری درخور و باکیفیت ببینند؛ این انتظار درباره فیلم‌هایی که به موضوع مقاومت و ایستادگی مردم ایران در ماه‌های گذشته و مصیبت‌هایی که در پی اقدامات دشمنان متحمل شده‌اند، بیشتر نیز مطرح است.



لازم به یادآوری است، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.