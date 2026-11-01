به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم، گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، دو گروه بازرسی مشترک با همکاری اداره کل صمت و اتاق اصناف، ۲۶ واحد صنفی شامل نانوایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هایپرمارکت‌های مواد غذایی، فروشگاه‌های مواد شوینده، میوه‌فروشی، تعمیرگاه‌های خودرو و واحد‌های پخش عمده کاغذ را مورد بازرسی قرار دادند.

رضا حدادپور با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها افزود: در پی بررسی‌ها، ۲۰ پرونده تعزیری با عناوین گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت ساعات کار در نانوایی‌ها، تخلفات بهداشتی و عدم رعایت مقررات صنفی تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.