سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: هیئت تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی آئین نامه تعیین صـلاحیـت حسـابـداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان و آگهی شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ١٤٠٥ را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: هیـأت تشخیـص صلاحیـت حسابـداران رسمـی در اجرای مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرف‌های حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، (مصوب سال ١٣٧٢) و آئین نامه تعیین صـلاحیـت حسـابـداران سمی و چگونگی انتخاب آنان (موضوع تصـویـب نـامه شمـاره ٩٠٤٥ت /١٣٨٧٥هـ مورخ ١٣٧٤/٧/٢٣ و اصلاحیه‌های بعدی آن) آگهی شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ١٤٠٥ را به شرح ذیل منتشر مینماید:

الف) شرایط متقاضیان بر اسـاس آییننامـه تعیـین صـلاحیت حسـابداران رسـمی و چگـونگی انتخـاب

آنــان (موضــوع تصـویـــب نـــامه شمـــاره ٩٠٤٥ت ١٣٨٧٥ / هـــ مــورخ ١٣٧٤/٧/٢٣ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و مصوبات هیأت تشخیص صلاحیت:

-١ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

-٢ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

-٣ حُسن ُشهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

-٤ نداشتن سوابق سوء حرفهای، مالی و اداری.

-٥ داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح برای متقاضیان مرد.

تبصره: دارندگان معافیت‌های موقت رسمی و اشخاص در حال انجام خدمت مقدس سربازی مجاز به شرکت در آزمون میباشند.

-٦داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس) از دانشگاه‌های مورد تأئید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تمامی رشته‌های حوزه حسابداری و سایر رشته‌های مشابه از جمله اقتصاد و مدیریت (مشروط به دارا بودن حداقل ١٨ واحد از دروس حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، حقوق تجارت، مالیه عمومی در مقاطع کاردانی

و کارشناسی) یا مـدارک حرف‌های شناخته شده از مجامع معتبر بینالمللی.

تبصره:١ مجامع حرف‌های بینالمللی مورد پذیرش عبارتند از: انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز (ICAEW (انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ACCA (انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA (انجمن حسابداران خبره

حرف‌های کانادا (Canada CPA (انجمن حسابداران خبره استرالیا و نیوزیلند (ANZ_CA (و انجمن حسابداران رسمی استرالیا (Australia.CPA (پذیرش مدارک عضویت در دیگر مجامع حرف‌های به منظور جایگزینی مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری یا رشته‌های مشابه، منوط به طرح موضوع در هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران

رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است.

تبصـره:٢ مدارک تحصیلی معادل مورد پذیرش نخواهد بود.

-٧ داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) موضوع بند ٦ شرایط متقاضیان، که حداقل دو سال آن در داخل کشور باشد (اشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان حداقل سه سال باشد، در صورتیکه به تشخیص هیأت مذکور دارای تجارب مفید تمام وقت در امور مرتبط

(حسابداری، خدمات مالی، طراحی سیستم، مدیریتمالی، تدریس حسابداری و حسابرسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت) باشند، هر دو سال سابقه کار تمام وقت آنان در امور فوق میتواند معادل یک سال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد). ضمناً ملاک محاسبه سوابق کاری تا تاریخ برگزاری آزمون است. پذیرش سوابق حسابرسی حسب مورد منوط به تأیید سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است. بدیهی است در صورت ضرورت، هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نسبت به بررسی صحت گواهی سابقه کار صادره و استعلام از مراجع ذیربط اقدام مینماید.

تبصره:١ در مواردی که مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) متقاضــی غیر مرتبط باشد، امـا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (فوقلیسانس) یا دکتری مرتبط باشد، تمامی سوابـق کاری از تــاریخ اخذ اولین مـدرک تحصیلی مرتبط ملاک عمـل خواهد بود. به هر حال پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر از کارشناسی (لیسانس) منوط به گذراندن

١٨ واحد دروس حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، حقوق تجارت، مالیه عمومی در طول مقاطع تحصیلی دردانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تبصره:٢ متقاضیانی که حداقل ٣ سال بصورت تمام وقت سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در سازمان حسابرسی یا نزد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارند وهمچنین سایر متقاضیانی که تجارب مفید تمام وقت آنها در امور مرتبط در این بند حداقل به مدت ٦ سال باشد و

نیز متقاضیانی که حداقل مجموع تجارب مفید تمام وقت در امور مرتبط (با اعمال ضریب %٥٠) و سوابق حسابرسی آنها معادل سه سال باشد، به شرط دارا بودن سایر شرایط، میتوانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولی.کمبود سابقه کار خود را تکمیل نمایند. در هر حال جهت کسب عنوان حسابدار رسمی داشتن حداقل سه سال سابقه کار حسابرسی تمام وقت نزد سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، الزامی است.

ب) مدارک مورد نیاز در زمان ثبتنام:

-١ تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.

-٢ فایل تصویر عکس: متقاضی میبایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید.

-٢-١ عکس ٤  ٣ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)

-٢-٢ تصویر عکس فقط باید در قالب JPG باشد.

-٣-٢ اندازه تصویر عکس باید حداکثر ٤٠٠٣٠٠ پیکسل و حداقل ٣٠٠  ٢٠٠ باشد.

-٤-٢تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.

-٥-٢ حجم فایل ذخیره شده تصویر عکس نباید از ٧٠ کیلو بایت بیشتر باشد.

-٦-٢ حاشیه‌های زاید عکس باید حذف شده باشد.

-٧-٢ حتیالامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تبصره:١ تصویر عکس از روی کارت‌های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام نمایند.

تبصره:٢ عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.

تبصره:٣ درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبتنام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون‌های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان این موضوع اکثراً برای متقاضیانی رخ داده است که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود، تأکید میشود علاوه برکنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای

عکس شما الصاق نشود. در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، وی به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

پ) مهلت و مبلغ ثبتنام:

-١تمامی متقاضیان واجد شرایط میبایست نسبت به ثبتنام در آزمون انتخاب حسابدار رسمی، از امروز یکشنبه ١٠ آبان تاروز شنبه ١٦ آبان و تنها از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www اقدام نمایند.

-٢ هزینه ثبتنام مبلغ ٠٠٠، ٢٠/٠٠٠/ ریال (دو میلیون تومان)

تبصره: واریز مستقیم هزینه ثبتنام از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم برخط (آنلاین) ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

-٣ بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه در سامانه تشخیص صلاحیت حرف‌های حسابداران رسمی به نشانی ir.mefa۲.tsh پس از اعلام نتایج آزمون، برای قبولشدگان الزامی است.

ت) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

-١ آزمون در روز پنجشنبه (صبح و عصر) به تاریخ ١٤٠٥/١٠/٢٤ با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در شهر تهران یا در برخی از مراکز استان برگزار خواهد شد.

اطلاعیه چاپ کارت شرکت در آزمون و شهر‌های محل برگزاری آزمون دو هفته قبل از برگزاری اطلاعرسانی خواهد شد.

-٢ کارت شرکت در آزمون از ٢١ آبان تا ٢٣ آبان برای مشاهده و چاپ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی org.sanjesh.www قرار خواهد گرفت.