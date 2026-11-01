همزمان با ۱۳ آبان، دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول رامسر در رقابت دوی نیمه‌استقامت ۸۰۰ متر به میدان رفتند و نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقه دوی نیمه‌استقامت ۸۰۰ متر ویژه دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول، به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و با یادبود شهدای دانش‌آموز شجره طیبه میناب، در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر برگزار شد.

این رقابت به ابتکار هیئت دوومیدانی رامسر و با همکاری ادارات آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان شهرستان و همراهی مدیریت و کارکنان مجموعه ورزشی شهید چمران برگزار شد.

امام جمعه رامسر، مدیر آموزش‌وپرورش، رئیس اداره ورزش و جوانان و جانشین سپاه شهرستان، مدیران مدارس و جمعی از فرهنگیان و فعالان ورزش دانش‌آموزی در این برنامه حضور داشتند.

عباس احمدی ماچیانی، سرپرست هیئت دوومیدانی رامسر، با تأکید بر نقش مدارس در شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی گفت: مدرسه نخستین بستر شناسایی استعداد‌ها و پرورش توانمندی‌های جسمی و ذهنی نسل آینده است و توسعه ورزش قهرمانی باید از محیط‌های آموزشی آغاز شود.

وی افزود: مسابقات دانش‌آموزی علاوه بر ایجاد نشاط و شادابی، زمینه تقویت خودباوری، مسئولیت‌پذیری، انضباط فردی و ترویج سبک زندگی سالم را فراهم می‌کند.

سرپرست هیئت دوومیدانی رامسر، شناسایی استعداد‌های این رشته، فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان در تمرینات تخصصی و تقویت ارتباط میان مدارس، آموزش‌وپرورش و هیئت‌های ورزشی را از ضرورت‌های توسعه ورزش پایه دانست.

در پایان این مسابقه، طا‌ها حلاجیان از مدرسه فرید مقام نخست را کسب کرد؛ عرشیا باقری و مانی طاهری‌نژاد از مدرسه مدرسی به ترتیب دوم و سوم شدند و میلاد خلج کجی از همین مدرسه و امیرحسین جمشیدی از مدرسه شهیدان رستگاری نیز در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

این رقابت با هدف گرامیداشت روز دانش‌آموز، زنده نگه‌داشتن یاد شهدای دانش‌آموز و توجه به جایگاه ورزش در مدارس برگزار شد.