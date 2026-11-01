شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز، از انسداد شبانه زیرگذر زند به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح، برای اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت خبر داد و مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان و گردشگران را اعلام کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسام‌الدین اسدزاده با اشاره به آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت زیرگذر زند با هدف ارتقای کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری و تسهیل تردد شهروندان اظهار داشت: این مسیر به مدت ۱۰ شب، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد، به‌طور کامل مسدود خواهد بود.

شهردار منطقه تاریخی فرهنگی شیراز تصریح کرد: با توجه به انسداد شبانه این محور پرتردد، شهروندان و گردشگران می‌توانند برای تردد در مسیر شرق به غرب از خیابان تختی و برای مسیر غرب به شرق از خیابان‌های لطفعلی‌خان زند و هجرت به‌عنوان مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

اسدزاده با بیان اینکه همکاری شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی نقش کلیدی دارد، خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که با سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی و رعایت استاندارد‌های لازم، این پروژه در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و از بروز ترافیک سنگین جلوگیری شود.