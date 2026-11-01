وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد با راه اندازی صندوق صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت، این امکان را به دستگاه‌ها می‌دهد که با گذاردن املاک خود در این صندوق و دریافت یونیت، آنها را جهت تأمین منابع مالی و نقدینگی در بورس به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت، از راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت خبر داد و اعلام کرد که برای ارزیابی دقیق و اجرای عملی این طرح، فرآیند گذاردن دارایی‌ها در این صندوق ابتدا از خود مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است

وی با اشاره به ابزار‌های قانونی حاصل از مصوبه جدید تأکید کرد بر اساس این سازوکار مالی، یونیت‌های صندوق به دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود. دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت یونیت‌ها می‌توانند آنها را جهت تأمین منابع مالی و نقدینگی به فروش برسانند یا مستقیماً به پیمانکاران واگذار کنند.

مدنی‌زاده هدف از آغاز این پروژه از دارایی‌های خود وزارت اقتصاد را تمرین عملی و طی کردن تمامی مراحل اجرایی (از صفر تا صد) عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این فرایند ظرف یکی دو هفته آینده به پایان برسد و پس از نهایی‌سازی، گزارش و ارائه‌ای جامع در هیئت دولت صورت خواهد گرفت تا سایر وزرا و دستگاه‌های اجرایی با نحوه کارکرد این مدل آشنا شوند.