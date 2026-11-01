معاون تنظیم گری و توسعه سکوی دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران از شناسایی ۳۲۰۰ رکورد معتبر سامانه دستگاه در بیش از ۲۳۰ دستگاه اجرایی کشور خبر داد و گفت: این اقدام زمینه شناسایی سامانه‌های مشابه، کاهش موازی کاری و برنامه‌ریزی برای توسعه راهکار‌های مشترک در دولت را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مباشری معاون تنظیم‌گری و توسعه سکوی دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران امروز با حضور در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: موضوع سامانه در کنار موضوع داده و فرایند‌ها سه رکن اساسی برای توسعه دولت هوشمند و الکترونیکی سازی خدمات دستگاه‌های اجرایی است. این شناسایی که صورت گرفته به استناد قانون برنامه هفتم کمک می‌کند تا تصمیم گیران امر بتوانند با یک حرکت معمارگونه و رویکرد معمارگونه بتوانیم ساماندهی مناسبی را در راستای استقرار خدمات دولت الکترونیک داشته باشیم و از آن طرف منجر می‌شود به کاهش موازی کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی و پرداخت هزینه‌های مجدد برای توسعه و پشتیبانی.

وی درباره کاهش هزینه‌های دولت در این سامانه افزود: فرضا یک دستگاهی ممکن است ۴۰ تا ۵۰ سامانه داشته باشد و به ازای هر واحد استانی یا منطقه‌ای که دارند یک سامانه باید ایجاد کنند. این سامانه‌ها، هزینه‌های پشتیبانی و هزینه‌های توسعه دارد و عموما مشاهده می‌شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند بنابراین به جای آن، حاکمیت می‌تواند در آن دستگاه ملی، یک سامانه مناسب روز آمد و ایمن و مطابق با استاندارد‌های روز مرتبط طراحی و نگهداری کند و این ارائه خدمت را چه به صورت ابری و یا چه به صورت استقرار نسخ مختلفش در دستگاه‌های مربوطه‌اش این کار را محقق کند.

وی همچنین درخصوص راهکار برای جلوگیری از موازی کار سامانه‌ها و نیز تعدد سامانه‌های دولتی که سبب پراکندگی خدمات عمومی می‌شود، افزود: راهکاری که وجود دارد همنواسازی و هماهنگ سازی اینهاست که با مفهومی مثل زیست بوم دیجیتال یا برنامه ایران بوم، در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که جزو پروژه‌های پیشگام دولت چهاردهم محسوب می‌شود با هدف تعامل و هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها و سامانه‌های موجود صورت می‌گیرد.

مباشری افزود: در این زیست بوم‌ها بازیگران متعدد ولی مرتبط با هم قرار می‌گیرند که هر کدامشان خدمات و توانمندی‌های مربوط به خودشان را برای خلق یک ارزش و رفع یک مشکل کنار هم می‌گذارند تا کار را بتوانند جلو ببرند به گونه‌ای که آن متقاضیان یا کاربر از یک سامانه وارد می‌شود ولی به جای اینکه بین سامانه‌های متعدد در گردش باشد تا بخواهد برود اطلاعات را تکمیل کند، راهبری می‌شود و او خدمتش را در همان یک بستری که وارد شده، حرکت و فرم‌های مربوط را پر می‌کند و در همان جا هم خدمتش را می‌گیرد.

وی همچنین درباره بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی افراد در این سامانه گفت: در این زیست بوم‌ها، داده موتور، رشد این اکوسیستم‌هاست ولی اگر شما ایجاد اعتماد نکنید و به شکل درستی به اشتراک گذاشته نشود، ممکن است باعث ریسک بشود و تهدیدات متنوع و متعددی را ایجاد کند.

مباشری افزود: در طراحی این زیست بوم‌ها، عموماً هفت حوزه و حدود ۲۲ ابزار به کار گرفته می‌شود تا مطمئن شویم از منظر امنیت و ایجاد اعتمادی که باید صورت بگیرد، روش‌های مختلفی از روش‌های دسترسی و روش‌های کنترلی است.

وی گفت: ما در قانون برنامه هفتم مکلف شدیم که با استقرار و بهره‌برداری از ابر دولت که مهمترین زیرساخت، زیرساخت اطلاعاتی این سیستم‌هاست فراهم شود و در آینده نزدیک توسط همکاران در کشور رونمایی خواهد شد.

مباشری افزود: موضوع زیست بوم‌ها، پس از آسیب شناسی که در ابتدای دولت صورت گرفت و این تعدد‌های سامانه موازی که وجود داشت و باعث نارضایتی در کسب و کار‌ها شد، از سال گذشته با حکم رئیس محترم جمهور به وزارت آی سی تی ابلاغ شد. با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها اسناد مربوطه را تدوین کردیم و در حال حاضر در تعامل با سازمان برنامه و بودجه هستیم که بتوانیم اسناد فراخوان را به تایید برسانیم و سریعاً فراخوان منتشر کنیم. ما نهایت تلاشمان این است که در زمانبندی مناسب و مطلوب کار را به انجام برسانیم.