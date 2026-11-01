میلاد خدر، مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «ضلع پنهان»، با اشاره به انتخاب شیوه دوربین روی دست برای تصویربرداری این اثر گفت: تلاش کردیم قاب‌بندی، نورپردازی و حرکت دوربین به‌گونه‌ای باشد که در خدمت محتوای فیلم قرار بگیرد و مخاطب به جای توجه به حضور دوربین، با فضای داستان و احساس شخصیت‌ها همراه شود.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، میلاد خدر، مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «ضلع پنهان»، درباره چگونگی پیوستن به این پروژه اظهار کرد: حدود یک سال و چند ماه از زمانی که پیشنهاد همکاری در این فیلم به من داده شد می‌گذرد. پس از مطرح شدن پروژه از سوی دوستان، تصمیم گرفتیم همکاری را آغاز کنیم و در ادامه تلاش کردیم طراحی بصری فیلم را متناسب با محتوای داستان پیش ببریم.

وی با اشاره به رویکرد خود در طراحی تصویری «ضلع پنهان» افزود: در قاب‌بندی، نورپردازی و کیفیت بصری سعی کردیم به محتوای اثر و فیلمنامه نزدیک باشیم. اعتقاد دارم فیلمبرداری باید در خدمت قصه باشد و نباید به شکلی انجام شود که مخاطب بیش از خود داستان، متوجه دوربین و تکنیک‌های تصویربرداری شود.

دوربین روی دست برای انتقال التهاب داستان

خدر درباره استفاده از دوربین روی دست در بخش عمده فیلم توضیح داد: تقریباً تمام پروژه با دوربین روی دست فیلمبرداری شده است. دلیل این انتخاب، صرفاً یک تصمیم تکنیکی و نمایشی نبود، بلکه تلاش داشتیم از این شیوه برای انتقال فضای داستان و وضعیت شخصیت‌ها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: قصه درباره زنی به نام شریفه است که مدیریت یک کمپ ترک اعتیاد را برعهده دارد و درگیر اتفاقات و چالش‌هایی در زندگی شخصی و کاری خود می‌شود. ورود برادر او و مسائل مربوط به ارث و میراث نیز بخشی از کشمکش‌های داستان را شکل می‌دهد. ما تلاش کردیم با ایجاد لرزش‌های کنترل‌شده و محدود در حرکت دوربین، التهاب و تنش موجود در موقعیت‌های داستانی را به مخاطب منتقل کنیم.

مدیر فیلمبرداری «ضلع پنهان» تأکید کرد: اگر دوربین در تمام لحظات کاملاً ثابت و ایستا باشد، ممکن است آن فضایی که برای روایت و فضاسازی نیاز داریم به‌درستی شکل نگیرد. به همین دلیل تلاش کردیم حرکت دوربین با حس بازیگر، دیالوگ‌ها و موقعیت هر صحنه هماهنگ باشد تا مخاطب بتواند ارتباط نزدیک‌تری با فضای فیلم برقرار کند.

تکنیک زمانی ارزشمند است که به روایت کمک کند

خدر با تأکید بر اینکه تکنیک نباید به هدف مستقل فیلمبرداری تبدیل شود، خاطرنشان کرد: من اعتقادی ندارم که فیلمبرداری صرفاً به معنای نمایش توانایی‌های تکنیکی و بصری باشد. هر انتخابی در این حوزه باید در خدمت اثر و محتوای آن قرار بگیرد. امیدوارم در «ضلع پنهان» توانسته باشیم این هماهنگی را ایجاد کنیم و مخاطب نیز هنگام تماشای فیلم با فضای آن ارتباط برقرار کند.

وی در پایان درباره حضور در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: حضور در این جشنواره برای من حس جذابی دارد. جشنواره مقاومت یک رویداد بین‌المللی است و آثار معتبری در آن حضور دارند. خوشحالم و افتخار می‌کنم که در این دوره با فیلم «ضلع پنهان» در جشنواره حضور دارم. امیدوارم در آینده نیز بتوانیم در کنار این تجربه، پروژه‌های باکیفیت‌تر و حرفه‌ای‌تری تولید کنیم و برای همه همکاران و فیلمسازان آرزوی موفقیت دارم.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان‌ماه به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.