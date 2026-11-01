به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی امیری راد گفت:توزیع ۴ میلیارد تومان نهاده و اقلام دارویی در راستای طرح جهش تولید در بین دامداران و عشایر ۱۸ روستا انجام شده است.

وی اضافه کرد: در اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تامین نهاده برای دامداران شهرستان پرداخت شده است.

فرماندار مراغه گفت:طرح جهش تولید در دامداری‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری تولید و بهبود وضعیت بهداشتی دامداری‌های شهرستان اجرا می‌شود.

وی گفت:در این طرح برنامه‌های آموزشی و بهداشتی شامل واکسیناسیون، سمپاشی و انگل‌تراپی دام در روستا‌های هدف اجرا خواهد شد.

امیری راد افزود: اجرای این اقدامات در راستای توانمندسازی دامداران، کاهش هزینه‌های تولید، ارتقای سلامت دام و افزایش بهره‌وری واحد‌های دامداری روستایی و عشایری شهرستان ویژه مراغه صورت گرفته است.