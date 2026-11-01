وحید گل‌خندان، تیرانداز ملی‌پوش استان فارس، برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در رشته تپانچه، همراه با تیم ملی ایران به دوحه قطر اعزام می‌شود تا برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ رقابت کند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی در تمامی رشته‌های المپیکی از ۱۲ تا ۲۲ آبان‌ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود و در هر بخش، سه سهمیه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ توزیع خواهد شد.

تیم اعزامی کشورمان با ترکیبی از ملی‌پوشان در رشته‌های مختلف راهی این رقابت‌ها می‌شود. در بخش تپانچه، وحید گل‌خندان از استان فارس، هانیه رستمیان و سامیه یاسی حضور دارند.

در بخش تفنگ نیز امیرمحمد نکونام، شرمینه چهل‌امیرانی، ساینا تیموری و هلیا خمسه به میدان می‌روند. در بخش اسکیت، امیرمحمد دادگر و عبدالقادیر شیرمحمدی حضور دارند و در بخش تراپ نیز مرضیه پرورش‌نیا نماینده کشورمان است.

کادر فنی و سرپرستی تیم ملی را در این رقابت‌ها محمد زائر رضایی (سرمربی تفنگ)، مریم سلطانی (سرمربی تپانچه)، پیام رجایی (سرمربی اهداف پروازی) و امید نجاری (سرپرست) تشکیل می‌دهند.