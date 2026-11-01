همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، عملیات نمایشی راپل نیرو‌های یگان ویژه در یکی از مدارس شیراز اجرا شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این برنامه، نیرو‌های یگان ویژه با اجرای عملیات فرود از ارتفاع، بخشی از توان عملیاتی، مهارت و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

این عملیات با هدف آشنایی دانش‌آموزان با توانمندی نیرو‌های یگان ویژه و آموزش اهمیت آمادگی، حفظ آرامش، سرعت عمل و تصمیم‌گیری صحیح در شرایط بحرانی اجرا شد.

دانش‌آموزان حاضر در این برنامه نیز ضمن تماشای عملیات راپل، از نزدیک با بخشی از مهارت‌ها و تجهیزات نیرو‌های یگان ویژه آشنا شدند.

این برنامه در آستانه ۱۳ آبان و با هدف تبیین مفاهیمی همچون استکبارستیزی، استقلال‌خواهی و روحیه ایستادگی برای نسل نوجوان برگزار شد.

۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی، تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز شناخته می‌شود.