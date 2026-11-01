به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی با اشاره به اجرای پویش جشن عاطفه‌ها با مشارکت خیران، گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، ۱۵۰ بسته کامل لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و از این تعداد ۳۰ بسته به مددجویان کمیته امداد و ۱۲۰ بسته نیز به سایر دانش‌آموزان نیازمند اختصاص یافت.

او با بیان اینکه در تهیه بسته‌ها، به کیفیت اقلام و تناسب آنها با مقطع تحصیلی دانش‌آموزان توجه شده است، افزود: هر بسته تحصیلی شامل کوله‌پشتی، دفتر‌های متناسب با تعداد درس‌ها و مقطع تحصیلی، جامدادی و سایر لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان بود.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش خاطرنشان کرد: بسته‌ها به‌گونه‌ای تهیه شدند که دانش‌آموزان برای تأمین لوازم ضروری مورد نیاز خود در طول سال تحصیلی، تا حد امکان نیازی به مراجعه مجدد به فروشگاه‌ها نداشته باشند.

صمیمی با اشاره به تنوع اقلام بر اساس مقطع تحصیلی دانش‌آموزان گفت: در بسته‌های ویژه دانش‌آموزان ابتدایی، اقلامی مانند مداد رنگی، دفتر نقاشی، مداد مشکی و قرمز، پاک‌کن و مدادتراش و دانش‌آموزان مقاطع متوسطه نیز با توجه به نیاز‌های آموزشی و جزوه‌نویسی، دفتر‌های سیمی با تعداد برگ بیشتر و سایر لوازم مورد نیاز در نظر گرفته شد.

او افزود: در انتخاب لوازم‌التحریر، محصولات باکیفیت و از نشان‌های تجاری معتبر تهیه و کوله‌پشتی‌ها نیز متناسب با سن، مقطع تحصیلی و نیاز دختران و پسران انتخاب شدند.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش در ادامه از تهیه ۵۰ بسته تغذیه دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این بسته‌ها با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای دانش‌آموزان در ماه نخست سال تحصیلی تهیه شد و هر بسته شامل شیر تک‌نفره، بیسکویت، کیک و اقلام خوراکی مناسب دانش‌آموزان بود.

صمیمی ارزش هر بسته کامل لوازم‌التحریر را حدود پنج میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای تهیه ۱۵۰ بسته تحصیلی، در مجموع حدود ۷۵۰ میلیون تومان هزینه شد و ارزش هر بسته تغذیه دانش‌آموزی حدود ۵۰۰ هزار تومان بود که برای تهیه ۵۰ بسته، مجموعاً ۲۵ میلیون تومان هزینه شد.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، مجموع ارزش این اقلام را حدود ۷۷۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این اقدامات با همراهی و حمایت خیران انجام شده است.