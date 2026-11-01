انفجار کپسول گاز مایع در یک واحد تجاری در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی، منجر به آسیب گسترده به دو واحد مسکونی و سه واحد تجاری شد.

خسارت به واحد‌های مسکونی و تجاری در پی انفجار کپسول گاز در جغتای خراسان رضوی

خسارت به واحد‌های مسکونی و تجاری در پی انفجار کپسول گاز در جغتای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول خدمات ایمنی و واکنش سریع آتش‌نشانی شهرداری جغتای گفت: این حادثه در یک فروشگاه لوازم پیک‌نیک رخ داده است که در پی آن، شیشه‌های چندین واحد تجاری و مسکونی در محدوده مذکور آسیب دیده و شکسته شده است.

سر آتش‌نشان حسن شایان‌فر افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل اعزام شده و اقدامات لازم را برای مهار وضعیت انجام دادند.

وی افزود: با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی کارکنان شرکت‌های برق و گاز نیز به‌سرعت جریان شبکه را در منطقه قطع کردند.

مسئول خدمات ایمنی و واکنش سریع آتش‌نشانی شهرداری جغتای گفت:پس از ایمن‌سازی محل، نیرو‌های شهرداری جغتای، مسئولیت پاکسازی محیط و بازسازی اولیه را بر عهده گرفتند.

سر آتش‌نشان حسن شایان‌فر افزود:اطلاعات تکمیلی درباره علت دقیق حادثه و میزان خسارت وارده، در دست بررسی است.

شهرستان جغتای در شمال شرق کشور و غرب استان خراسان رضوی واقع شده است.