به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی امیری گفت: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، یک برنامه آموزشی با مشارکت دانش‌آموزان پایه‌های مختلف تحصیلی و با هدف آشنایی نسل جوان جامعه با مفاهیم پدافند غیرعامل و اهمیت آن در حفاظت از محیط زیست برگزار شد.

وی از نواختن زنگ پدافند غیرعامل در آغاز این برنامه آموزشی و تشریح اهمیت موضوع خبر داد و افزود: در این طرح، مفاهیم پدافند غیرعامل با زبانی ساده و متناسب با سن دانش‌آموزان در کلاس‌ها تشریح شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان گفت: در این نشست آموزشی، موضوع پدافند زیستی، نمونه‌هایی از تهدید‌های زیستی و همچنین راهکار‌های پیشگیری و مقابله با این تهدیدها، با استفاده از مثال‌های کاربردی مطرح و در خصوص آنها با دانش‌آموزان گفت‌و‌گو شد.

علی امیری با تأکید بر نقش مؤثر مدارس در نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل، افزود: مدرسه یکی از مهم‌ترین کانون‌های آموزش و ترویج این فرهنگ در جامعه است و مدیران، معلمان و مربیان مدارس می‌توانند با اهتمام جدی به آموزش و آگاه‌سازی دانش‌آموزان، زمینه انتقال این آگاهی‌ها به خانواده‌ها و گسترش آن در سطح جامعه را فراهم کنند.