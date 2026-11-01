به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این روستا، صدای اره و بوی چوب، بخشی از زندگی روزمره مردم است؛ جایی که استادکاران و جوانان با تکیه بر مهارت و تجربه، در کارگاه‌های نجاری مشغول به کارند.

فعالیت این کارگاه‌ها، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، زمینه انتقال تجربه و مهارت به نسل جوان را فراهم کرده و چوب را به بخشی از چرخه تولید و اقتصاد محلی در روستای خرق تبدیل کرده است.