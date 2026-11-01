مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۲۷ طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه، مجازات تولید یا مشارکت در تولید آثار ضد ایرانی - اسلامی را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست امروز (یکشنبه ۱۰ آبان ماه) صحن علنی مجلس که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه، ماده ۲۷ این طرح را با اصلاحات پیشنهادی به تصویب رساندند.

در بررسی ماده ۲۷ طرح مذکور، ابتدا پیشنهاد اصلاح کل مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس طرح و رای‌گیری شد.

مالک شریعتی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل خود عنوان کرد، آنجا که در متن ماده از عنوان کارگزار آمده است، حتما باید به عبارت "کارگزار یا اتباع بیگانه" اصلاح شود، زیرا فقط کارگزار نیست. همچنین به جای عبارت "ترویج فرهنگ ضد اسلامی" بهتر است از عبارت "آموزه‌های اسلامی" استفاده شود که هم سیاق متن رعایت شود و هم اگر برای مقابله با هر آموزه اسلامی یک اثر ضد فرهنگی تولید شود، باید اینجا برای ان جرم انگاری کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه مهم‌ترین اصلاحی که باید در این ماده صورت بگیرد را در اینجا صورت بگیرد را جرم‌انگاری و تعیین مجازات متناسب با جرم خواند و گفت: کار خوبی که بعضاً بعضی از قضات انجام می‌دهند این است که وقتی جرمی واقع می‌شود، جزای آن را متناسب با جرم و چیزی که باید جبران کند، در نظر می‌گیرند؛ بنابراین اگر اینجا هم مجازات را تنها جزای نقدی در نظر بگیریم، در حساب دولت و در حساب عمومی خرج می‌شود، اما وقتی فردی جرمی را در تولید آثار ضد فرهنگ اسلامی و ایرانی انجام داده است، بهتر است جرمش متناسب با آن مجازات در نظر گرفته شود و جزای نقدی آن صرف تولید آثار متناسب فرهنگ ایرانی اسلامی شود.

ماده ۲۷ به شرح زیر است:

ماده ۲۷ - فعالیت در فضای مجازی و حوزه‌های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد شد.

در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاورد‌های انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا آموزه‌های اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از حقوق اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه تولید اثار فرهنگی ایرانی_اسلامی محکوم می‌شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی‌تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.

تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه‌کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به پرداخت دو تا چهار برابر جزای نقدی صدر این ماده محکوم می‌شوند.

تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید، دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.

تبصره ۳ - تولید اثر هنری بدون مجوز از نهاد‌های قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و پرداخت دو تا چهار برابر جزای نقدی صدر این ماده خواهد بود.

تبصره ۴. فعالیت‌های فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازات‌های این ماده نخواهد بود.