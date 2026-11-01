خانواده نیک‌اندیش عالی عارفی، به یاد سه تن از درگذشتگانشان ۶۰۰ میلیون ریال برای تأمین برانکارد‌های مورد نیاز بیمارستان شهید مدرس کاشمر اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل مجمع خیران سلامت کاشمر گفت: این کمک خیرخواهانه از سوی خانواده عالی عارفی و به یادبود مرحومه بی‌بی آمنه سیدی، مرحوم علی‌اصغر عالی عارفی و مرحوم علی عالی عارفی به حوزه سلامت شهرستان اختصاص یافته است.

دکتر امیدرضا میر افزود: این مبلغ با هدف حمایت از خدمات درمانی و ارتقای امکانات بیمارستان شهید مدرس کاشمر اهدا شده و بنا بر نیت اهداکنندگان، برای خرید برانکارد‌های مورد نیاز این بیمارستان هزینه خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از اقدام نیکوکارانه این خانواده، برای درگذشتگان طلب رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان سلامتی و توفیق روزافزون آرزو کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: فرهنگ نیکوکاری و مشارکت مردم در تأمین تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت همچنان تداوم داشته باشد.