در پی حمله رژیم صهیونی آمریکایی، منطقه صنعتی دولت آباد برخوار در دو مرحله مورد حمله و اصابت قرار گرفت و بیش از ۳۶۰ واحد صنعتی آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد محسن پور رییس اداره صنعت، معدن و تجارت برخوار افزود: تمام واحد‌ها پس از تشکیل پرونده و بررسی خسارت‌های وارده برای دریافت وام به بنیاد برکت معرفی شدند.

نماینده بنیاد برکت نیزگفت: با همکاری اداره صمت واحد‌های آسیب دیده برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند و برای آنها تهسیلات ۵ میلیارد ریالی اختصاص یافته است.

سید عباسعلی زرگری افزود: تاکنون بیش از ۱۶۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.