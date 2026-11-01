مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش فلسطین در غزه، با اعلام شهادت بیش از ۸۰۰ معلم در نوار غزه، گفت: هدف قرار دادن معلمان حمله به آینده و تلاش برای محروم کردن نسل‌های فلسطینی از حق آموزش و زندگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «احمد النجار» با بیان اینکه هدف قرار دادن کادر آموزشی در نوار غزه توسط اشغالگران اسرائیلی همچنان ادامه دارد، از شهادت چندین معلم در روز‌های گذشته به عنوان بخشی از جنایات جاری علیه پرسنل آموزشی خبر داد.

النجار بیان کرد: هدف قرار دادن جامعه آموزشی در نوار غزه توسط اشغالگران ادامه دارد. حدود یک هفته پیش، «احمد ابو عوده» و امروز (شنبه نهم آبان) نیز «ضیاء ابو الروس» و اندک زمانی پیش نیز «وائل مسلم» از معلمان غزه به شهادت رسیدند. این جنایات به فهرست طولانی جنایات انجام شده اشغالگران علیه معلمان و کارکنان آموزشی اضافه می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش غزه افزود: طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش، از زمان آغاز جنگ ویرانگر در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۸۰۰ معلم - اعم از زن و مرد - شهید و بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

النجار تاکید کرد: هدف قرار دادن معلمان صرفاً از بین بردن فردی نیست که در حال انجام مأموریت آموزشی است؛ بلکه حمله‌ای به مدرسه و خاطرات و آینده است و تلاشی برای محروم کردن نسل‌های فلسطینی از حق آموزش و زندگی است.

وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی غزه روز گذشته (شنبه)، شهادت «ضیاء ابو الروس» از مدرسه مالزیایی در غزه را که در یک حمله هوایی در راه مدرسه شهید شد و همچنین شهادت «وائل مسلم» معلم زبان انگلیسی در مدرسه «عدنان العلمی» در استان غربی غزه را که در اثر جراحات وارده در حمله قبلی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، تسلیت گفت.

این وزارتخانه تأکید کرد که هدف قرار دادن مکرر معلمان و دانش‌آموزان نشان دهنده عزم اشغالگران برای هدف قرار دادن پرسنل آموزشی حتی در حین انجام وظایفشان است و اشغالگران را کاملاً مسئول این تخلفات می‌داند.

این وزارتخانه از جامعه بین‌المللی، آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا برای توقف این جنایات، پاسخگو کردن عاملان آنها و تأمین امنیت غیرنظامیان و کارکنان بخش آموزش، فوراً اقدام کنند.

این تحولات در بحبوحه وضعیت فاجعه‌باری رخ می‌دهد که بخش آموزش در غزه با آن مواجه است. آماری که دفتر رسانه‌ای دولت در غزه سه سال پس از آغاز جنگ نسل‌کشی (۲۰۲۳-۲۰۲۶) منتشر کرد، نشان داد که تقریباً ۹۷ درصد از مدارس نوار غزه در نتیجه بمباران مستقیم و غیرمستقیم دچار خسارت مادی شده‌اند، در حالی که ۸۷ درصد از ساختمان‌های مدارس به حدی آسیب دیده‌اند که نیاز به بازسازی یا نوسازی گسترده دارند.

طبق آمار رسمی، این تجاوز منجر به شهادت بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز، بیش از یک هزار و ۱۰۰ معلم و کادر آموزشی و ۱۹۴ دانشمند، دانشگاهی و محقق شده است. همچنین بیش از ۶۵۰ هزار کودک در سن مدرسه و ۹۰ هزار دانشجوی دانشگاه را از تحصیل محروم کرده، ۱۷ مؤسسه آموزش عالی را به‌طور کامل یا جزئی تخریب کرده و ۸۰ ساختمان مدرسه را مستقیماً بمباران کرده است.

دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه خسارات مستقیم اولیه به بخش آموزش را تقریباً چهار میلیارد دلار تخمین می‌زند.