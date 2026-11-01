اعضای یک باند سه‌نفره که با فریب مسافران، سرقت اموال و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی از آنان اخاذی می‌کردند، در بهشهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اعضای یک باند سه‌نفره سرقت و اخاذی که با فریب مسافران و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی از آنان اخاذی می‌کردند، در شهرستان بهشهر شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ ابوالقاسم ابراهیمی، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر، گفت: اعضای این باند متشکل از یک مرد و دو زن بودند که با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید، مسافران را شناسایی و با جلب اعتماد آنان، به بهانه همراهی به منزل خود منتقل می‌کردند.

وی افزود: متهمان پس از انتقال افراد، از آنان تصاویر و فیلم‌های خصوصی تهیه می‌کردند و ضمن سرقت اموالشان، با تهدید به انتشار این تصاویر، اقدام به اخاذی می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی بهشهر با اشاره به اعتراف متهمان به ۸ فقره سرقت و اخاذی گفت: هر سه متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ ابراهیمی از شهروندان خواست از اعتماد بی‌مورد به افراد ناشناس و سوار شدن به خودرو‌های اشخاصی که شناخت کافی از آنان ندارند، خودداری کنند و در صورت مواجهه با تهدید یا اخاذی، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.