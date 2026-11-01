تخصیص تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز در خراسان جنوبی امسال در مقایسه با سال قبل، ۹۶ درصد افزایش یافت.

مدیرکل امور عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از تحولات بنیادین در زیرساخت‌ها و زنجیره تولید محصولات دامی در استان خبر داد.

خادمی نژاد افزود: بر اساس داده‌های آماری تا پایان مهر مقدار تسهیلات تخصیص یافته در بخش زنجیره تولید گوشت قرمز با افزایش چشمگیر، از ۳۰۸ میلیارد ریال در سال گذشته به ۶۰۴ میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است.

به گفته وی اداره کل امور عشایر طرح زنجیره تولید گوشت قرمز را با هدف پرواربندی با قیمت مناسب و ضریب تبدیل بهتر همچون سنوات گذشته در حال اجرا دارد.

مدیرکل امور عشایر استان افزود: این طرح به دلیل خشکسالی‌های مستمر و کاهش علوفه مرتعی با هدف حمایت از عشایر طرح زنجیره گوشت قرمز اجرایی شده است.

وی گفت: تامین نقدینگی برای تهیه خوراک دام توسط صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات یک ساله و با نرخ ۲۱.۵ درصد با معرفی اداره کل امور عشایر انجام می‌شود.

خادمی نژاد افزود: همچنین با تکیه بر جمعیت دامی یک میلیون و ۱۳ هزار و ۴۹۳ رأسی در استان، بخش تولیدات دامی با آماری درخشان، نقش خود را در اقتصاد منطقه تثبیت کرده است.