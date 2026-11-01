فرمانداری شیراز با اشاره به افزایش سراسری قیمت آرد مصرفی صنف و صنعت و رشد قابل توجه هزینه‌های تولید، اعلام کرد که نرخ هر قرص نان باگت و همبرگری در این شهرستان با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ۲۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در پی تصمیمات و سیاست‌های کلان ملی در حوزه تغییر نظام توزیع و آزادسازی نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت، قیمت هر کیسه آرد مورد استفاده نانوایی‌های فانتزی از حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که در کنار رشد هزینه‌های دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های تولید، بازنگری در نرخ محصولات نانوایی‌های فانتزی و ساندویچی را ضروری کرده است.

بر همین اساس، در جلسات تخصصی کارگروه آرد و نان شهرستان شیراز و با مشارکت اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه صنف نانوایان، ضمن بررسی هزینه‌های واقعی تولید و ضرورت تداوم فعالیت واحد‌های صنفی، موضوع تعیین نرخ جدید با محوریت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و مدیریت حاشیه سود تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شیراز افزود: با توجه به شرایط بازار و مقایسه نرخ‌های تعیین‌شده در سایر شهرها، قیمت هر قرص نان باگت و همبرگری در شیراز ۲۷ هزار تومان تعیین و ابلاغ شد. این در حالی است که نرخ اعلام‌شده برای برخی انواع نان باگت و همبرگری در تهران و کرج به ۴۵ هزار تومان و در شهر همدان به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده است.

وی گفت: تعیین نرخ ۲۷ هزار تومانی در شیراز با هدف ایجاد تعادل میان واقعیت‌های افزایش هزینه تولید، ضرورت استمرار فعالیت واحد‌های صنفی و حفظ قدرت خرید شهروندان صورت گرفته است؛ رویکردی که در آن، ضمن توجه به شرایط اقتصادی تولیدکنندگان، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تحمیل فشار مضاعف به سبد معیشت خانوار‌ها مورد تأکید قرار دارد.

سید علاءالدین کراماتی تاکید کرد همچنین تیم‌های مشترک نظارتی متشکل از بازرسان اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بر عملکرد واحد‌های تولیدی، رعایت نرخ مصوب، وزن استاندارد و کیفیت محصولات نظارت خواهند داشت و با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و کاهش غیرمجاز کیفیت، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.