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چهار نماینده ژیمناستیک کردستان به اردوی آمادهسازی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این اردو که از هفدهم تا بیستم آبانماه به میزبانی تهران برگزار میشود۱۸ ژیمناست برتر کشور برای حضور موفق در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان ۲۰۲۷ آماده میشوند.
سیدامید شیخاحمدی بهعنوان مربی و سه ورزشکار کردستانی راهین حسینپناهی، محسن دهقانی و آران فتحی، نمایندگان استان در این اردو هستند.
ملیپوشان ژیمناستیک هنری کشور همچنین خود را برای حضور در جام ورونین روسیه که آذرماه در مسکو برگزار میشودآماده میکنند