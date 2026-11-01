به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این اردو که از هفدهم تا بیستم آبان‌ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود۱۸ ژیمناست برتر کشور برای حضور موفق در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان ۲۰۲۷ آماده می‌شوند.

سیدامید شیخ‌احمدی به‌عنوان مربی و سه ورزشکار کردستانی راهین حسین‌پناهی، محسن دهقانی و آران فتحی، نمایندگان استان در این اردو هستند.

ملی‌پوشان ژیمناستیک هنری کشور همچنین خود را برای حضور در جام ورونین روسیه که آذرماه در مسکو برگزار می‌شودآماده می‌کنند