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در نشست ستاد مردمی هفتمین سالگرد شهید حاجقاسم سلیمانی اعلام شد: هفته مقاومت از یازدهم تا ۱۸ دی ماه در کرمان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولیفقیه در استان دراین نشست مردمیبودن را از ویژگیهای شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا برنامههای امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی و فعالیت گروههای مردمی خواهد بود.
حجتالاسلاموالمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود:جریان شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان به کانون وحدت، همدلی و همراهی برای کشور تبدیل شده است.
امام جمعه کرمان از ویژگیهای متفاوت سالگرد امسال گفت و بیان کرد: ۸۰ درصد برنامههای امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی برگزار میشود.
استاندار کرمان هم با اشاره به اینکه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بزرگترین جلوه حضور و مشارکت مردمی در سطح استان و کشور است، اظهار کرد: فرماندهان ارشد نظامی بسیاری را در مواجهه با دشمن از دست دادهایم، اما جایگاه ویژه شهید سلیمانی و اینکه مسئولیت برگزاری مراسم سالگرد ایشان بر دوش همه ما قرار میگیرد و جمع میشویم تا برای آن برنامهریزی کنیم، ریشه در ماهیت مردمی شخصیت ایشان دارد.
محمدعلی طالبی افزود: بزرگترین هنر ما این است که زمینههای مشارکت مردم را در مراسم سالگرد شهید سلیمانی فراهم و تسهیلگری در مسیر حضور مردم داشته باشیم.
طالبی بیان کرد: با تدابیر صورت گرفته، هر ساله تاکید بر حضور گروههای مردمی در امر سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای برنامهها بیشتر میشود و به عهده ماست که شرایط لازم را برای نقشآفرینی مردم و گروههای مردمی فراهم کنیم.
استاندار کرمان، امنیت و حفظ آرامش مردم را خط قرمز همه برنامهها دانست و تاکید کرد: عالیترین سطح همکاری را در برگزاریمراسم سالگرد در استان شاهد باشیم، ضمن اینکه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود
رحمان جلالی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر رنگ و بوی مردمی در برنامههای سالگرد شهید سلیمانی گفت: ستاد امنیت در استان به صورت مستقل عمل خواهد کرد.
وی ابراز داشت: کمیتههای مردمی با عنوان ستاد مردمی برگزاری مراسم هفتمین سالگرد شهید سلیمانی فعالیت میکنند و ادارات اجرایی، معین کمیتههای مردمی خواهند بود
جلالی تصریح کرد: برنامههای سالگرد از جمعه ۱۱ دی تا جمعه ۱۸ دی در نظر گرفته شده و موکبهای مردمی نیز به مدت سه روز در گلزار شهدا حضور دارند.