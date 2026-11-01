به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولی‌فقیه در استان دراین نشست مردمی‌بودن را از ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی و فعالیت گروه‌های مردمی خواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود:جریان شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان به کانون وحدت، همدلی و همراهی برای کشور تبدیل شده است.

امام جمعه کرمان از ویژگی‌های متفاوت سالگرد امسال گفت و بیان کرد: ۸۰ درصد برنامه‌های امسال سالگرد در قالب ستاد مردمی برگزار می‌شود.

استاندار کرمان هم با اشاره به اینکه مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، بزرگ‌ترین جلوه حضور و مشارکت مردمی در سطح استان و کشور است، اظهار کرد: فرماندهان ارشد نظامی بسیاری را در مواجهه با دشمن از دست داده‌ایم، اما جایگاه ویژه شهید سلیمانی و اینکه مسئولیت برگزاری مراسم سالگرد ایشان بر دوش همه ما قرار می‌گیرد و جمع می‌شویم تا برای آن برنامه‌ریزی کنیم، ریشه در ماهیت مردمی شخصیت ایشان دارد.

محمدعلی طالبی افزود: بزرگترین هنر ما این است که زمینه‌های مشارکت مردم را در مراسم سالگرد شهید سلیمانی فراهم و تسهیلگری در مسیر حضور مردم داشته باشیم.

طالبی بیان کرد: با تدابیر صورت گرفته، هر ساله تاکید بر حضور گروه‌های مردمی در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها بیشتر می‌شود و به عهده ماست که شرایط لازم را برای نقش‌آفرینی مردم و گروه‌های مردمی فراهم کنیم.

استاندار کرمان، امنیت و حفظ آرامش مردم را خط قرمز همه برنامه‌ها دانست و تاکید کرد: عالی‌ترین سطح همکاری را در برگزاری‌مراسم سالگرد در استان شاهد باشیم، ضمن اینکه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود

رحمان جلالی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان نیز در این نشست با تأکید بر رنگ و بوی مردمی در برنامه‌های سالگرد شهید سلیمانی گفت: ستاد امنیت در استان به صورت مستقل عمل خواهد کرد.

وی ابراز داشت: کمیته‌های مردمی با عنوان ستاد مردمی برگزاری مراسم هفتمین سالگرد شهید سلیمانی فعالیت می‌کنند و ادارات اجرایی، معین کمیته‌های مردمی خواهند بود

جلالی تصریح کرد: برنامه‌های سالگرد از جمعه ۱۱ دی تا جمعه ۱۸ دی در نظر گرفته شده و موکب‌های مردمی نیز به مدت سه روز در گلزار شهدا حضور دارند.