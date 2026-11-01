بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، با نوسان قیمت میلگرد، تغییرات محدود نرخ تیرآهن و تداوم ثبات قیمت سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، در بخش میلگرد با نوسان قیمت همراه شد؛ به‌طوری‌که نرخ برخی محصولات افزایش و برخی دیگر کاهش یافت، اما بازار تیرآهن با وجود تغییرات محدود در چند محصول، روندی باثبات داشت و قیمت سیمان نیز بدون تغییر باقی ماند.

میلگرد در مدار نوسان قیمت

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با هزار تومان افزایش، ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد نیز با نرخ ۱۱۵ هزار و ۹۱۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان افزایش به ۱۱۵ هزار تومان رسید.

میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن با ۴ هزار تومان کاهش، ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت خورد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفربناب با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان به دست مصرف‌کنندگان رسید.

میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش با ۳۰۰ تومان افزایش، ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۴۵۰ تومان افزایش به ۱۱۰ هزار تومان رسید.

همچنین میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۲۰ هزار و ۹۱۰ تومان معامله شد.

قیمت تیرآهن یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵

بازار تیرآهن امروز با وجود نوسان قیمت در برخی محصولات، همچنان از ثبات نسبی برخوردار بود.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان عرضه شد و تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت داشتند.

تیرآهن ۱۴ شاهین‌بناب با ۲ هزار تومان افزایش به ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز با هزار تومان افزایش، ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان معامله شد.

تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۸ این کارخانه ۱۱۹ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت‌گذاری شدند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد نیز با نرخ ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان در بازار عرضه شد.

همچنین تیرآهن ۱۸ نرمال با هزار تومان کاهش، به ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان رسید.

قیمت سیمان ۱۰ آبان؛ تداوم ثبات در بازار

بازار سیمان امروز بدون تغییر قیمت دنبال شد؛ سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۳۱۴ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان رسید.

سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین سیمان پاکتی مدلل با نرخ ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان عرضه شدند.





