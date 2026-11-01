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نمایشگاه سلامت روان با رویکرد آگاهیبخشی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سیلوانای ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه سلامت روان در منطقه سیلوانای ارومیه با حضور مسئول پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، سرگروه مشاوران آموزش و پرورش آذربایجان غربی و رئیس آموزشوپرورش منطقه افتتاح شد.
این رویداد با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره سلامت روان و تبیین نقش شناخت، آموزش و فرهنگسازی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اجرا شد.
این نمایشگاه با بهرهگیری از ظرفیت غرفههای موضوعی، سخنرانیهای علمی، مباحث تخصصی و نغمههای بومی، ابعاد مختلف سلامت روان را در بستری علمی و فرهنگی به مخاطبان معرفی کرد. تنوع شیوههای ارائه محتوا، زمینهای برای طرح این موضوع از منظرهای تخصصی و متناسب با فرهنگ منطقه فراهم آورد.
در جریان افتتاح نمایشگاه، مسئولان حاضر از غرفههای مختلف بازدید کردند و با فعالیتها و محتوای عرضهشده در بخشهای گوناگون آشنا شدند.
توجه به سلامت روان، بهویژه در محیطهای آموزشی، مستلزم افزایش آگاهی، تقویت نگرش علمی و شناخت عوامل مؤثر بر بهزیستی روانی و اجتماعی است. بر این اساس، چنین برنامههایی میتوانند در تبیین اهمیت سلامت روان، حساسسازی جامعه نسبت به مسائل مرتبط و تقویت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با آسیبهای اجتماعی نقشآفرین باشند.