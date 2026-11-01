به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه سلامت روان در منطقه سیلوانای ارومیه با حضور مسئول پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، سرگروه مشاوران آموزش و پرورش آذربایجان غربی و رئیس آموزش‌وپرورش منطقه افتتاح شد.

این رویداد با هدف ارتقای آگاهی عمومی درباره سلامت روان و تبیین نقش شناخت، آموزش و فرهنگ‌سازی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا شد.



این نمایشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت غرفه‌های موضوعی، سخنرانی‌های علمی، مباحث تخصصی و نغمه‌های بومی، ابعاد مختلف سلامت روان را در بستری علمی و فرهنگی به مخاطبان معرفی کرد. تنوع شیوه‌های ارائه محتوا، زمینه‌ای برای طرح این موضوع از منظر‌های تخصصی و متناسب با فرهنگ منطقه فراهم آورد.

در جریان افتتاح نمایشگاه، مسئولان حاضر از غرفه‌های مختلف بازدید کردند و با فعالیت‌ها و محتوای عرضه‌شده در بخش‌های گوناگون آشنا شدند.

توجه به سلامت روان، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، مستلزم افزایش آگاهی، تقویت نگرش علمی و شناخت عوامل مؤثر بر بهزیستی روانی و اجتماعی است. بر این اساس، چنین برنامه‌هایی می‌توانند در تبیین اهمیت سلامت روان، حساس‌سازی جامعه نسبت به مسائل مرتبط و تقویت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشند.