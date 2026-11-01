به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در تذکری گفت: هشت ماه است که کشور بدون وزیر اطلاعات اداره می‌شود؛ در حالی که قانون، تنها سه ماه به دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی فرصت داده است. نمی‌دانم دولت چه توجیهی برای این اقدام خلاف قانون دارد و با چه هدفی این اقدام را انجام می‌دهد. امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و با انواع رویکرد‌های خصمانه دشمنان و جریان‌های خبیث در اطراف مواجه است. رئیس جمهور چه توجیهی برای معرفی نکردن وزیر اطلاعات دارد.

وی اظهار کرد: خواهشمندم مجلس به این موضوع ورود کند و هیئت رئیسه مجلس آن را پیگیری کند چرا که نداشتن وزیر اطلاعات به مدت ۸ ماه به نفع امنیت کشور نیست و مجلس نباید بپذیرد که کشور ۸ ماه وزیر اطلاعات نداشته باشد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: کاندیدا‌های مورد نظر برای تصدی وزارت اطلاعات به زودی معرفی خواهد شد.