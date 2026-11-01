فرمانداری شهرستان اراک در ارزیابی عملکرد وزارت کشور، رتبه عالی و برتر فرمانداری‌های استان مرکزی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانداری شهرستان اراک اعلام کرد: فرمانداری شهرستان اراک، حائز مرتبه عالی و رتبه برتر فرمانداری‌های استان مرکزی در ارزیابی عملکرد وزارت کشور در سال ۱۴۰۴ شد.

در ارزیابی جامع عملکرد فرمانداری‌ها که توسط وزارت کشور انجام شد، فرمانداری شهرستان اراک با کسب امتیاز ۹۶۴.۳۴ در مجموع شاخص‌های ارزیابی، موفق به کسب جایگاه نخست در میان فرمانداری‌های استان شد.

این موفقیت، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر مدیریتی، هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی، پیگیری مستمر امور و طرح‌ها و اهتمام به ارتقای کارآمدی نظام اجرایی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم است.