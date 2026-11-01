تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته منتهی به ۶ آبان به یک میلیون و ۳۸۸ هزار کد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته منتهی به ۶ آبان به یک میلیون و ۳۸۸ هزار کد رسید. این برای هفتمین هفته پیاپی است که تعداد سهام‌داران فعال، در طول یک هفته، از مرز یک میلیون کد فراتر می‌رود.

براین اساس در هفته منتهی به ۶ آبان ۱۴۰۵، سهم حقیقی‌ها ۲،۳۴۸،۶۵۰ میلیارد ریال (۶۷.۱درصد)، حقوقی‌ها ۳۲۷،۸۵۰ میلیارد ریال (۹.۴ درصد) و صندوق‌های سهامی ۲۷۷،۰۷۷ میلیارد ریال (۷.۹ درصد) بود.

در هفته گذشته تعداد سهام‌داران فعال در بازار اعم از حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کد‌های دارای معامله در عرضه‌های اولیه) ۱،۳۸۸،۶۲۵ نفر بود که به تفکیک ۱،۳۸۵،۹۹۷ نفر شامل سهام‌داران حقیقی و ۲ هزار و ۶۲۸ نفر مربوط به حقوقی‌ها می‌شود.

در این بازه زمانی ۳ صنعت ۱. فلزات اساسی، ۲. محصولات شیمیایی و ۳. کانه‌های فلزی، جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.

آمار‌ها حاکی از آن است که در هفته گذشته این ۳ صنعت ۳۹ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.