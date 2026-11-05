به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با شروع برداشت زیتون روغنی در باغات طارم، فصل تازه‌ای از تلاش و شکوفایی اقتصادی در قطب زیتون ایران آغاز شده است.

پیش‌بینی می‌شود تولید روغن در این منطقه امسال به ۴ هزار تن برسد.

طارم با داشتن باغات گسترده، از تأمین‌کنندگان اصلی زیتون در کشور محسوب می‌شود و اکنون ۳۱ کارخانه‌ی روغن‌کشی منطقه برای فرآوری محصول آماده شده‌اند.

برداشت زیتون روغنی و سیاه از باغهای طارم تا نیمه دوم آذر ماه ادامه می یابد.

برداشت محصول زیتون از نیمه دوم مهر ماه آغاز شده است که شامل ارقام ماری، روغنی و شنگه و ارقام خارجی آن شامل آربکین، کرونائیکی، فرانتویو و لچینو است.

روغن زیتون اصل باید تلخی و تندی داشته باشد و بوی دانه زیتون سبز، برگ زیتون و چمن تازه چیده شده از آن استشمام شود.