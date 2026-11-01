نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به آمریکا گفت: اگر به دنبال پایان‌یافتن این جنگ و خروج عاقلانه از آن هستید، باید ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را بپذیرید و شروط جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل اجرا کنید.

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما ؛ به نقل از خانه ملت، علی نیکزاد در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرارسیدن ایام سالگرد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و سالگرد سخنرانی تاریخی امام خمینی (ره) علیه لایحه کاپیتولاسیون، اظهار داشت: به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت، و شهدای راه حق و فضیلت؛ درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق داریم. اسناد تاریخی متقن درباره هر دو واقعه، به خوبی نشان می‌دهند که دشمنی امریکا با مردم بزرگ ایران برآمده از یک تقابل تمدنی است.

وی افزود:این کشور برآمده از استثمار سرخپوستان و بومیان امریکا، از سال‌ها قبل‌تر از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به دنبال تسلیم و تحقیر ملت بزرگ ایران است و لایحه ننگین کاپیتولاسیون، یکی از نماد‌های این تحقیر است که در نتیجه سرسپردگی حکومت طاغوتی وقت، چنین لایحه ننگینی در مجلس شورای ملی وقت مطرح گردید. ملت بزرگ ایران در واکنش به این توهین بزرگ و ده‌ها توطئه استعماری دیگر که در سایه حکومت دست‌نشانده و مفلوک پهلوی پیگیری می‌شد، تصمیم گرفت استقلال و عظمتِ تاریخی خودش را در سایه اسلام ناب بازخوانی کند و به رهبری قائد راحل خود تصمیم گرفت تا استقلال و عظمت تمدنی خود را بازپس گیرد.

نایب رئیس مجلس گفت: آنها امام راحل ما را بخاطر سخنرانی افشاگرانه‌شان درباره این لایحه ننگین، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید کردند و مردم بزرگ ما تصمیم گرفتند تا با انقلاب خود، به این سلطه‌ی ظالمانه پایان دهند و همین ملت، پس از پیروزی انقلاب شکومند اسلامی، با تسخیر لانه جاسوسی و پس از افشای اسناد توطئه‌ها و جنایت‌های متعدد آنها بر ضد ملت ایران، امریکای جنایتکار را برای همیشه از ایران عزیز اسلامی تبعید و اخراج کنند. ملت بزرگ ایران به رهبری امام راحل و امام شهید خود و هم‌اکنون با تبعیت کامل از رهبر عزیز، حکیم و رشید خود، همچنان بر سر تصمیم قاطع و عزم راسخ خود ایستاده است تا آزاد و مستقل زندگی کند.

وی افزود: این استقلال، عظمت و آزادی ملی در ذیل پرچمِ اسلام، صرفا از مسیر قدرت به دست می‌آید. متاسفیم که دنیای به ظاهر متمدن کنونی، همچنان با قانون جنگل اداره می‌شود و لذا ملت‌هایی که می‌خواهند عزیز باشند، باید قدرتمند شوند. ملت ایران تصمیم خود را در این زمینه گرفته است و جلوه‌ای از این قدرتِ درون‌زای خود را در جنگ‌های اخیر نشان داد، و هر ابزار قدرت دیگری که نیاز داشته باشد، بدان مجهز خواهد شد. جنگ اخیر به خوبی نشان داد که جز با زبان قدرت نمی‌توان با مستکبران سخن گفت. این زبان قدرت بود که ابهت پوشالی امریکا و افسانه شکست‌ناپذیری اولین ارتش دنیا را از بین برد و به دنیا نشان داد که امریکا صرفا یک طبل توخالی، اما پر سر و صداست و توان ایستادگی در برابر اراده ملت‌ها را ندارد.

نیکزاد گفت: رئیس‌جمهور متوهم امریکا از دو مسیر دیپلماسی و نظامی به دنبال اعاده حیثیت از دست رفته خود است. همان فرد متوهمی که می‌خواست عظمت را به امریکا برگرداند، با تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد و معیشت مردم امریکا و جهان، در دادگاه افکار عمومی مردم دنیا و مردم امریکا محاکمه می‌شود و در سخنرانی‌هایش بابت لاف‌های مکررش، هو می‌شود چرا که همه فهمیده‌اند که این سر و صداها، چیزی جز لاف در غریبی نبوده است. دولت امریکا و ایادی او، در موضوع تنگه هرمز، حماسه ملت مبعوث در هشت ماه حضور مستمر در خیابان‌ها، و قدرت و اراده پولادین نیرو‌های مقتدرِ مسلح ایران بزرگ اسلامی، به دیوار سخت واقعیت خورده است.

وی افزود: آنها باید بپذیرند که راهی جز پذیرش قدرت جمهوری اسلامی ایران ندارند. آنکه در این جنگ تسلیم خواهد شد، آمریکایی‌ها هستند و نه ملت ایران. شما این آرزو را با خود به گور خواهید برد و در صورت تکرار اشتباه قبلی خود در مواجهه نظامی با ملت ایران، همانگونه که در دیدار دیروز رهبر حکیم انقلاب با فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح تاکید شده است؛ با «پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» رو‌به‌رو خواهید شد. دشمنان ما باید بفهمند که ملت ایران در هیچ شرایطی و تحت هیچ فشاری، تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد. این ملت بزرگ به دشمنان خود به اندازه‌ی کافی، فرصت مذاکره در این بخش را دادند، اما با عهدشکنی‌های مکرر و بمباران غیر قانونی بخشی از تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز مواجه شدند.

نایب رئیس مجلس گفت: اکنون این پنجره مذاکراتی به روی دشمنان ما بسته شده است، چون حرف جدیدی برای ملت ایران ندارند. اگر دشمنان ما یک بار دیگر مرتکب تعهدی و تجاوز مجددی شوند، ممکن است معدود پنجره‌های باقیمانده نیز بسته شود؛ و لذا عاقلانه‌ترین کار، پذیرش واقعیت‌ها و اجرای بی قید و شرطِ هفت شرط جمهوری اسلامی ایران است. اگر به دنبال پایان‌یافتن این جنگ و خروج عاقلانه از آن هستید، باید ترتیبات ایرانی تنگه هرمز را بپذیرید و شروط جمهوری اسلامی ایران را به طور کامل اجرا کنید.