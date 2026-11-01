به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌ غربی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۹۱ واحد مسکونی روستایی در استان برای دریافت تسهیلات مقاوم‌سازی به بانک‌های عامل معرفی شدند.

علیرضا مقدم اظهار کرد: سهمیه مصوب مقاوم سازی از محل اعتبارات سال گذشته استان تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد بود که تاکنون ۶ هزار واحد به بانک‌های عامل تخصیص یافته و از این تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ واحد به بانک معرفی شدند.

وی اضافه کرد: تاکنون یک هزار و ۳۵ واحد منجر به قرارداد مشارکت مدنی شده و عملیات اجرایی ۷۴۶ واحد آغاز شده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه کمک به بهبود شاخص مقاوم سازی مسکن روستایی در استان نیازمند همراهی و همکاری سایر نهادهاست، گفت: میانگین این شاخص در آذربایجان‌غربی ۳۸ درصد است در حالی که این شاخص در سطح کشور ۵۶ درصد می‌رسد.

مقدم افزود: شهرستان‌های چایپاره، ماکو و خوی به ترتیب با مقاوم‌سازی بیش از ۶۰ درصد واحد‌های مسکونی روستایی، از شهرستان‌های پیشرو استان در این زمینه هستند.

وی با اشاره به اینکه شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در مهاباد از میانگین استانی بیشتر است، گفت: ۵۱ درصد از واحد‌های مسکونی روستایی این شهرستان مقاوم‌سازی شده که ۱۰ درصد بیشتر از میانگین استانی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اظهار کرد: در بخش مرکزی مهاباد ۵۷ درصد و در بخش خلیفان ۲۵ درصد از واحد‌های مسکونی روستایی مقاوم سازی شده است.

مقدم با تاکید بر اهمیت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در مناطق زلزله‌خیز یادآور شد: با توجه به قرار گرفتن این منطقه روی گسل زلزله، لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، به ویژه مدیران بانک‌های عامل استان، برای تامین اعتبار و پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی همکاری لازم را داشته باشند.