گزارش مهرماه رادار مرکز ملی فضای مجازی نشان می‌دهد، پنج سکوی داخلی روبیکا، ایتا، بله، سروش‌پلاس و ویراستی در مجموع بیش از ۷۶.۶ میلیون محتوا تولید کرده‌اند و نزدیک به ۸۶ میلیارد بازدید داشته‌اند.

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گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، گزارش جدید رادار فضای مجازی با موضوع بررسی و مقایسه روند‌های محتوایی و آماری پنج سکوی ایرانی روبیکا، ایتا، بله، سروش‌پلاس و ویراستی در مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد.

در این گزارش که به همت مرکز پایش و فراداده مرکز ملی فضای مجازی تهیه شده است، علاوه بر بررسی حجم محتوای تولیدشده، تعداد کانال‌ها و صفحات فعال و میزان بازدید سکوها، میانگین بازدید به‌ازای هر محتوا و میانگین تولید محتوا به‌ازای هر کانال فعال نیز مقایسه شده است. همچنین سهم چهار محور فرهنگی-اجتماعی، نظامی-امنیتی، سیاسی-دیپلماتیک و اقتصادی و ترند‌های شاخص و مشترک میان پنج سکو مورد بررسی قرار گرفته است.

این تحلیل با هدف شناسایی تفاوت‌های محتوایی و آماری سکوها، بررسی الگو‌های تولید و مصرف محتوا، شناسایی موضوعات مورد توجه کاربران و مقایسه میزان تمرکز و تنوع محتوایی آنها انجام شده است. نتایج این بررسی، ضمن ارائه تصویری از وضعیت فعالیت پنج سکوی داخلی، تفاوت در الگو‌های بازدید، سهم موضوعات مختلف و اولویت‌های محتوایی کاربران در مهرماه را نشان می‌دهد.

فعالیت پنج سکوی داخلی در مهرماه؛ ۸۶.۲ میلیارد بازدید و ۷۶.۶ میلیون محتوا

بررسی عملکرد پنج سکوی داخلی ایتا، بله، روبیکا، سروش پلاس و ویراستی در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این سکو‌ها در مجموع حدود ۷۶.۶ میلیون محتوا تولید کرده و نزدیک به ۴۸۰ هزار کانال و صفحه فعال داشته‌اند. همچنین مجموع بازدید چهار سکوی ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به ۸۶.۲ میلیارد رسیده است. آمار ویراستی به دلیل استفاده از شاخص ضریب نفوذ به‌جای بازدید، در این مجموع محاسبه نشده است

ایتا با تولید ۲۹.۵ میلیون محتوا و برخورداری از ۱۷۶ هزار کانال فعال، در صدر سکو‌ها از نظر حجم تولید محتوا قرار دارد و ۱۷.۹ میلیارد بازدید را ثبت کرده است. روبیکا نیز با ۲۷ میلیون محتوا و ۱۶۵ هزار کانال فعال، رتبه دوم تولید محتوا را به خود اختصاص داده؛ اما از نظر بازدید با ثبت ۴۸ میلیارد بازدید، پیشتاز سکو‌های ایرانی است و به‌تنهایی ۵۵.۷ درصد از کل بازدید‌ها را در اختیار دارد.

پیامرسان بله با وجود تولید ۱۲.۹ میلیون محتوا، توانسته ۱۶.۳ میلیارد بازدید ثبت کند و از نظر میزان بازدید به ایتا نزدیک شود. سروش پلاس نیز با ۶.۳ میلیون محتوا، ۱۸ هزار کانال فعال و ۴ میلیارد بازدید، در میان چهار سکوی دارای شاخص بازدید، کمترین میزان فعالیت را داشته است.

شبکه اجتماعی ویراستی با تولید ۹۲۸.۵ هزار محتوا و ۲۶ هزار صفحه فعال، کمترین حجم تولید محتوا را در میان پنج سکو ثبت کرده و ضریب نفوذ آن در مهرماه به ۱۳۸ میلیون رسیده است.





کدام سکو بازدید بیشتر و کدام تولید محتوای بالاتری دارد؟

بررسی میانگین بازدید به‌ازای هر محتوا نشان می‌دهد روبیکا با حدود ۱۷۷۸ بازدید، بیشترین میزان بازدید به‌ازای هر محتوا را در میان سکو‌های داخلی دارد. بله با حدود ۱۲۶۴ بازدید در رتبه دوم قرار گرفته و پس از آن سروش پلاس با ۶۳۵ و ایتا با ۶۰۷ بازدید قرار دارند. ضریب نفوذ ویراستی به‌ازای هر محتوا نیز حدود ۱۴۹ است؛ با این حال، به دلیل تفاوت ماهیت این شاخص با بازدید، در این مقایسه قابل رتبه‌بندی نیست

از نظر میانگین تولید محتوا به‌ازای هر کانال فعال، سروش پلاس با حدود ۳۵۰ محتوا در صدر قرار دارد؛ رقمی که تقریباً دو برابر ایتا با ۱۶۸ و روبیکا با ۱۶۴ محتوا به‌ازای هر کانال است. بله نیز با میانگین ۱۳۶ محتوا در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. در مقابل، ویراستی با حدود ۳۶ محتوا به‌ازای هر صفحه فعال، کمترین میزان تولید محتوا را دارد.





تفاوت الگو‌های محتوایی؛ از تمرکز اقتصادی بله تا گرایش سیاسی ویراستی

بررسی ترکیب محتوای پنج سکوی ایرانی در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد محور فرهنگی-اجتماعی در هر پنج سکو بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است؛ با این حال، میزان تمرکز بر این محور و جایگاه سه محور دیگر، یعنی نظامی-امنیتی، سیاسی-دیپلماتیک و اقتصادی، در سکو‌های مختلف تفاوت قابل‌توجهی دارد.

در ایتا، بیش از نیمی از محتوا (۵۲.۱۳ درصد) به محور فرهنگی-اجتماعی اختصاص دارد. محور نظامی-امنیتی با ۲۳.۰۷ درصد در رتبه دوم قرار گرفته و پس از آن محور اقتصادی با ۱۴.۳۷ درصد و سیاسی-دیپلماتیک با ۱۰.۴۳ درصد قرار دارند. ایتا در میان پنج سکو کمترین سهم محتوای سیاسی-دیپلماتیک را دارد.

بله متوازن‌ترین ترکیب محتوایی را در میان پنج سکو نشان می‌دهد. سهم محور فرهنگی-اجتماعی در این سکو ۳۸.۱۳ درصد، اقتصادی ۲۴.۱۷ درصد، نظامی-امنیتی ۲۱.۶۹ درصد و سیاسی-دیپلماتیک ۱۶.۰۱ درصد است. بله تنها سکویی است که محور اقتصادی در آن جایگاه دوم را دارد و از نظر سهم این محور نیز در رتبه نخست قرار می‌گیرد.

در روبیکا، محور فرهنگی-اجتماعی با ۳۹.۳۳ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن محور نظامی-امنیتی با ۲۸.۳۷ درصد، سیاسی-دیپلماتیک با ۱۹.۱۹ درصد و اقتصادی با ۱۳.۱۱ درصد قرار گرفته‌اند. روبیکا در مقایسه با سایر سکو‌ها بیشترین سهم محتوای نظامی-امنیتی را دارد.

سروش پلاس با اختصاص ۶۳.۵۱ درصد از محتوای خود به محور فرهنگی-اجتماعی، بیشترین تمرکز را بر این حوزه دارد. سهم این محور بیش از ۳.۵ برابر محور نظامی-امنیتی با ۱۷.۵۴ درصد است. محور‌های سیاسی-دیپلماتیک و اقتصادی نیز به‌ترتیب ۱۱.۴۸ و ۷.۴۷ درصد از محتوای این سکو را تشکیل می‌دهند.

در ویراستی نیز پس از محور فرهنگی-اجتماعی با سهم ۴۵.۳۸ درصد، محور سیاسی-دیپلماتیک با ۳۲.۱۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد. ویراستی تنها سکویی است که محور سیاسی در آن جایگاه دوم را به خود اختصاص داده و سهم این محور حدود سه برابر ایتاست. سهم محور‌های نظامی-امنیتی و اقتصادی نیز به‌ترتیب ۱۵.۰۶ و ۷.۴۱ درصد است.





مقایسه چهار محور نشان می‌دهد اگرچه فرهنگی-اجتماعی در همه سکو‌ها محور غالب است، اما الگوی محتوایی سکو‌ها در سه حوزه دیگر یکسان نیست. روبیکا و ایتا سهم بیشتری از محتوای خود را به موضوعات نظامی-امنیتی اختصاص داده‌اند؛ ویراستی گرایش محتوایی پررنگ‌تری به موضوعات سیاسی-دیپلماتیک دارد و بله از نظر سهم محتوای اقتصادی پیشتاز است.

ترند‌های مهرماه؛ بازتاب تفاوت سلیقه کاربران در سکو‌های ایرانی

بررسی محتوای پنج سکوی ایرانی در مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هر سکو، متناسب با الگوی محتوایی و علایق کاربران خود، ترند شاخص متفاوتی داشته است. موضوعات اقتصادی در ایتا و بله، مذاکرات هسته‌ای در روبیکا، محتوای سرگرمی در سروش‌پلاس و مناقشات سیاسی ایرانی در ویراستی، جریان‌های متمایز محتوایی این سکو‌ها بوده‌اند.

ایتا؛ اعلام لحظه‌ای قیمت طلای ۱۸ عیار

اطلاع‌رسانی مستمر درباره قیمت طلای ۱۸ عیار و نوسانات بازار طلا، ترند اول ایتا در مهرماه بوده است. در کنار آن، محتوای مذهبی و قرآنی، ادعیه و یادبود شهید سیدحسن نصرالله، پیام‌های مناسبتی رهبر انقلاب به‌ویژه به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و اخبار حملات گزارش‌شده انصارالله به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در این بستر برجسته بوده‌اند. همچنین احتمال ازسرگیری جنگ و تأکید بر توان موشکی و بازدارندگی ایران، انتقاد از اظهارات ظریف و کارزار بازگرداندن سکه‌های پاداش برجامی، مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان، کالابرگ و قیمت بنزین، و نیز نتایج کنکور و قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال از دیگر موضوعات مورد توجه ایتا بوده‌اند.

بله؛ نوسانات قیمت دلار و تتر

انتشار نرخ لحظه‌ای دلار و تتر و پیگیری تغییرات بازار ارز، ترند اول بله در مهرماه بوده است. در کنار آن، اخبار کالابرگ، سهام عدالت، یارانه‌ها و تسهیلات رفاهی، قیمت طلا و سکه، رمزارز‌ها و بازار خودرو بخش مهمی از محتوای اقتصادی این بستر را تشکیل داده‌اند. در حوزه نظامی و سیاسی نیز حملات گزارش‌شده به فرودگاه‌های ریاض و دمام، گمانه‌زنی درباره تأسیسات «کوه کلنگ»، حوادث نفتکش‌ها در تنگه هرمز، مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان و سفر لاوروف به تهران بازتاب داشته‌اند. مسابقات استقلال و پرسپولیس، موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های آسیایی ناگویا، نتایج کنکور و حواشی بازگشت بیژن مرتضوی نیز از موضوعات اجتماعی و سرگرمی بله بوده‌اند.

روبیکا؛ مذاکرات ایران و آمریکا و شروط توافق هسته‌ای

مواضع ترامپ و عراقچی، اختلاف‌نظر‌ها درباره غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای دستیابی به توافق، ترند اول روبیکا در مهرماه بوده‌اند. در کنار آن، سفر لاوروف به تهران و رایزنی‌های ایران و روسیه، حملات انصارالله به فرودگاه‌های عربستان و حملات متقابل، و حوادث تنگه هرمز از جمله برخورد کشتی‌ها با مین دریایی، آتش‌سوزی نفتکش‌ها و تحرکات ناوگان آمریکا، در این بستر پوشش داده شده‌اند. اعتراض به محدودیت حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان، فوتبال و موفقیت ورزشکاران ایرانی، پویش‌های نذر قربانی، هشدار‌های کلاهبرداری اینترنتی و محدودیت‌های اعلام‌شده برای خرید و فروش آنلاین طلا نیز از دیگر موضوعات روبیکا بوده‌اند.

سروش‌پلاس؛ داستان‌های چندقسمتی عشق و جدایی

ویدئو‌های داستانی دنباله‌دار با موضوع ازدواج، خیانت، اختلافات خانوادگی و جدایی، ترند اول سروش‌پلاس در مهرماه بوده‌اند. در کنار آن، اخبار امنیتی جنوب شرق کشور شامل درگیری‌ها و عملیات‌ها در زاهدان، راسک، خاش و چابهار، دستگیری اعضای جیش‌الظلم و شهادت افسانه عقیلا و نصرت افتخاری، از موضوعات داغ این سکو بوده است. تعطیلی مدارس زابل، زهک و هامون به‌دلیل طوفان و ریزگرد، حملات یمن و عربستان، حوادث نفتکش‌ها در تنگه هرمز، پیشنهاد آتش‌بس هفت‌روزه، اختلال سامانه ثبت‌نام کالابرگ و معرفی قابلیت دسترس‌پذیری سروش‌پلاس برای نابینایان نیز در این بستر مطرح بوده‌اند.

ویراستی؛ مناقشه رسایی و قالیباف

اختلافات حمید رسایی و محمدباقر قالیباف، واکنش‌ها به حکم قضایی رسایی و اظهارنظر‌ها درباره عملکرد مجلس، ترند اول ویراستی در مهرماه بوده‌اند. در کنار آن، ادعا‌های مربوط به دستکاری بیانیه ۲۳۳ نماینده در نیمه نخست مهر و انتقاد از اظهارات ظریف و مقایسه منتسب به او با ترکمنچای در نیمه دوم، از موضوعات سیاسی برجسته این بستر بوده‌اند. بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نقد دولت و مجلس، انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تأخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری و اعتراض به محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان نیز بازتاب داشته‌اند. محتوای قرآنی و مذهبی، اشعار و دل‌نوشته‌ها و قهرمانی کشتی زیر ۲۳ سال هم بخش فرهنگی ویراستی را تشکیل داده‌اند.

سه ترند مشترک در پنج سکو

در کنار تفاوت‌های محتوای موجود در سکو‌های ایرانی، سه موضوع تحولات نظامی منطقه و تنگه هرمز، مذاکرات ایران و آمریکا و نوسانات ارز و طلا در هر پنج سکو بازتاب داشته‌اند.

۱. تحولات نظامی منطقه و وضعیت تنگه هرمز

احتمال ازسرگیری درگیری‌ها، تحولات یمن و عربستان و اخبار مرتبط با تنگه هرمز در هر پنج سکو بازتاب داشته است؛ با این تفاوت که هر سکو از زاویه‌ای متفاوت به این موضوع پرداخته است. ایتا بیشتر بر توان موشکی و بازدارندگی ایران، بله بر حملات گزارش‌شده به فرودگاه‌های عربستان و وضعیت نفتکش‌ها، روبیکا بر تحرکات ناوگان آمریکا و حوادث دریایی، سروش‌پلاس بر تحولات جنگ و اخبار امنیتی سیستان و بلوچستان و ویراستی بر آمادگی دفاعی و مقابله با تهدید‌ها تمرکز داشته‌اند.

۲. مذاکرات ایران و آمریکا و اختلاف‌نظر‌ها درباره توافق

مذاکرات هسته‌ای، شروط توافق و اختلافات مربوط به غنی‌سازی و رفع تحریم‌ها، دومین موضوع مشترک میان پنج سکو بوده است. در این میان، ایتا بیشتر به مخالفت با امتیازدهی از موضع ضعف و انتقاد از اظهارات ظریف پرداخته، بله اخبار میانجیگری قطر و پاکستان را برجسته کرده، روبیکا مواضع ترامپ و رایزنی‌های منطقه‌ای را بازتاب داده، سروش‌پلاس پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای توافق را دنبال کرده و ویراستی نیز واکنش‌های انتقادی به سخنان ظریف و مقایسه توافق با ترکمنچای را منعکس کرده است.

۳. نوسانات ارز و طلا و مسائل معیشتی

تحولات بازار ارز و طلا و موضوعات مرتبط با معیشت نیز در هر پنج سکو مورد توجه بوده است. ایتا بر قیمت لحظه‌ای طلا و مطالبات فرهنگیان و بازنشستگان، بله بر نرخ دلار و تتر، کالابرگ و سهام عدالت، روبیکا بر نفت، انرژی و محدودیت‌های تجاری در کنار بازار ارز، سروش‌پلاس بر قیمت طلا، خدمات سرمایه‌گذاری و اخبار کالابرگ و ویراستی بر نقد سیاست‌های ارزی دولت، عملکرد بانک مرکزی و مشکلات پرداخت تسهیلات تمرکز داشته‌اند.

ترند‌های مهرماه نشان می‌دهد هر یک از سکو‌های داخلی، در کنار اشتراک در موضوعات مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی، الگوی محتوایی متمایزی دارند. بله بیشتر با موضوعات اقتصادی شناخته شده‌اند، روبیکا اخبار سیاست خارجی و مذاکرات را برجسته کرده، سروش‌پلاس به محتوای سرگرمی و داستان‌های عاطفی گرایش داشته و ویراستی بیشتر محل بازتاب مناقشات سیاسی داخلی بوده است.

در عین حال، تحولات نظامی منطقه، مذاکرات ایران و آمریکا و مسائل اقتصادی و معیشتی، سه محور مشترکی بوده‌اند که در همه سکو‌ها حضور داشته‌اند؛ هرچند نوع پرداختن به آنها، از اطلاع‌رسانی و پیگیری اخبار تا تحلیل، نقد و بازتاب دیدگاه‌های کاربران، متفاوت بوده است.