نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه گسترش پوشش و افزایش اثرگذاری بر مخاطبان، دو مأموریت مهم صداوسیمای استان است، گفت: فعالیت‌های رسانه‌ای با روحیه جهادی و انگیزه الهی، برکت بیشتری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت‌الله محامی در دیدار با مدیرکل و معاونین صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان با قدردانی از گزارش ارائه‌شده و فعالیت‌های صورت‌گرفته در صداوسیمای استان اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده آثار و برکات خوبی داشته و تلاش‌های صورت‌گرفته قابل مشاهده است؛ البته در کنار پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه سخت‌افزاری، همچنان به تلاش بیشتر، تقویت زیرساخت‌ها و جذب اعتبارات نیاز است و خود مجموعه نیز باید با عزم و اراده جدی برای تحقق این اهداف تلاش کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اعلام آمادگی برای حمایت و پیگیری مطالبات مجموعه صداوسیمای استان گفت: هر جا بتوانیم برای تأمین اعتبارات و پشتیبانی بیشتر از استان تأثیرگذار باشیم، در خدمت شما هستیم و همان‌طور که پیش از این نیز بر ضرورت حمایت ویژه از استان تأکید داشته‌ایم، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های محتوایی و برنامه‌سازی در کنار توسعه امکانات سخت‌افزاری افزود: کار در حوزه برنامه‌سازی دشواری‌های خاص خود را دارد، اما مشاهده نتیجه تلاش‌ها، بازتاب برنامه‌ها و آثار آن در جامعه، برای کسانی که با جدیت و علاقه در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، رضایت‌بخش است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صداوسیمای استان ادامه داد: تجربه اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که با همت و تلاش، نیت الهی و مدیریت صحیح برای بهره‌وری و استفاده حداکثری از امکانات، می‌توان کار‌های ارزشمندی انجام داد؛ هرچند در هر مجموعه‌ای محدودیت‌هایی وجود دارد و امکان تحقق صددرصدی همه خواسته‌ها فراهم نیست، اما اگر هر فرد و مجموعه آنچه را در توان دارد به‌درستی انجام دهد، آثار و نتایج ارزشمندی به دست خواهد آمد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان در ادامه، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به گسترش پوشش رسانه‌ای و افزایش اثرگذاری برنامه‌ها اظهار داشت: دو موضوع در این زمینه اهمیت دارد؛ نخست، گسترش پوشش صداوسیما به‌گونه‌ای که اقشار مختلف مردم، اقوام و مذاهب گوناگون استان بتوانند از برنامه‌های رسانه ملی بهره‌مند شوند و دوم، اثرگذاری واقعی برنامه‌ها بر مخاطبان.

وی تأکید کرد: صرف برخورداری از پوشش رسانه‌ای کافی نیست؛ چراکه ممکن است مخاطب اساساً تلویزیون را روشن نکند یا با نگاه بدبینانه پای برنامه‌ها بنشیند و در نتیجه، برنامه نه‌تنها تأثیر مطلوبی نداشته باشد، بلکه نتیجه معکوس ایجاد کند؛ بنابراین باید در کنار توسعه پوشش، برای جذب مخاطب و افزایش اعتماد و اثرگذاری برنامه‌ها نیز برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

همچنین در ابتدای این دیدار جابر علی‌محمدی، مدیرکل صداوسیمای سیستان‌وبلوچستان نیز با اشاره به کمبود نیروی انسانی و مهاجرت نیرو‌های متخصص از استان، از اقدامات انجام‌شده برای جذب نیرو‌های بومی و تربیت نیروی انسانی موردنیاز خبر داد و تلاش‌های شبانه‌روزی و روحیه جهادی کارکنان را در پیشبرد برنامه‌ها و اجرای طرح‌های زیرساختی، با وجود محدودیت اعتبارات، مؤثر دانست.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان برای پیگیری منافع استان، خواستار حمایت و همراهی بیشتر نمایندگان سیستان‌وبلوچستان در مجلس برای تقویت رسانه استانی، تأمین اعتبارات و رفع مشکلات این مجموعه شد و افزود: توسعه استان و تحقق اهداف آن نیازمند پیوست رسانه‌ای و مشارکت همه دستگاه‌هاست.

مدیرکل صداوسیمای استان همچنین از راه‌اندازی پخش آزمایشی رادیو بلوچی و آماده‌سازی بخش خبری به زبان بلوچی خبر داد و بر ضرورت حمایت بیشتر مسئولان برای توسعه پوشش رسانه‌ای، تقویت دفاتر خبری و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق مختلف استان تأکید کرد.