به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد اکرمی، با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند شیمیایی در حفاظت از جان مردم و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور اظهار داشت: شعار محوری این دوره از همایش «پدافند شیمیایی برای مردم؛ از آمادگی تا پاسخ» انتخاب شده و تلاش داریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی، اجرایی و فناورانه کشور، زمینه ارتقای آمادگی و تاب‌آوری در برابر تهدیدات و حوادث شیمیایی را فراهم کنیم.

اکرمی افزود: برگزاری پنجمین نمایشگاه فناوری‌های نوین و محصولات دانش‌بنیان، ارائه آخرین دستاورد‌های تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی و تقدیر از برترین‌ها و فعالان عرصه پدافند شیمیایی از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد است.

وی محور‌های تخصصی همایش را شامل مدیریت و ارزیابی ریسک‌های شیمیایی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، توسعه فناوری‌ها و تجهیزات بومی، آشکارسازی و پایش عوامل شیمیایی، حفاظت و رفع آلودگی، فرماندهی و مدیریت عملیات پاسخ و ارتقای تاب‌آوری شیمیایی عنوان کرد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند شیمیایی کشور در پایان تأکید کرد: پدافند شیمیایی مسئولیتی ملی و فرابخشی است و تحقق آمادگی پایدار در این حوزه، مستلزم مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، صنایع، دانشگاه و جامعه است.