به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن آزادی ارومیه بازدید کرد. در این بازدید، عملیات آسفالت‌ریزی و آماده‌سازی محوطه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

طرح نهضت ملی مسکن آزادی ارومیه شامل ۱۳۲ واحد مسکونی است و از پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی برخوردار است. مساحت زمین این طرح نیز ۵ هزار و ۳۴۴ مترمربع و زیربنای آن ۱۸ هزار و ۲۰۲ مترمربع است.