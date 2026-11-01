برنی سندرز، سناتور آمریکایی، در صفحه کاربری خود درفضای مجازی نوشت: در حالی که قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران ۳۹ درصد افزایش یافته است، خانواده‌های کارگر در تنگنا هستند در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی آنها را غارت می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران ۳۹ درصد افزایش یافته، سود اکسون ۱۳۰ درصد، شورون ۱۸۵ درصد و سود شل تقریباً دو برابر شده است. خانواده‌های کارگر در تنگنا هستند در حالی که شرکت‌های بزرگ نفتی آنها را غارت می‌کنند. پاسخ ترامپ: برایم مهم نیست. این فراتر از غیچرقابل‌قبول است.